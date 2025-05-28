В Подмосковье в ДТП погибли две 13-летние девочки

Две 13-летние девочки погибли, еще одна несовершеннолетняя пассажирка и водитель госпитализированы после серьезного ДТП, произошедшего вечером 27 мая в Воскресенском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель, находясь за рулем авто марки „Лада“, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в ведомстве ТАСС. В результате ДТП на месте происшествия скончались две 13-летние пассажирки.
Водитель автомобиля и еще одна несовершеннолетняя — 12-летняя девочка — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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