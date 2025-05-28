28 мая 2025

В Подмосковье в ДТП погибли две 13-летние девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель, предварительно, не справился с управлением
Водитель, предварительно, не справился с управлением Фото:

Две 13-летние девочки погибли, еще одна несовершеннолетняя пассажирка и водитель госпитализированы после серьезного ДТП, произошедшего вечером 27 мая в Воскресенском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, находясь за рулем авто марки „Лада“, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в ведомстве ТАСС. В результате ДТП на месте происшествия скончались две 13-летние пассажирки.

Водитель автомобиля и еще одна несовершеннолетняя — 12-летняя девочка — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Две 13-летние девочки погибли, еще одна несовершеннолетняя пассажирка и водитель госпитализированы после серьезного ДТП, произошедшего вечером 27 мая в Воскресенском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. «По предварительной информации, водитель, находясь за рулем авто марки „Лада“, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в ведомстве ТАСС. В результате ДТП на месте происшествия скончались две 13-летние пассажирки. Водитель автомобиля и еще одна несовершеннолетняя — 12-летняя девочка — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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