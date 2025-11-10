Цены на элетронику и бытовую технику в России взлетят в 2026 году: нюансы нового техносбора

Налог на технику в России будет водиться поэтапно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпромторг разработало поправки в закон о промышленной политике, которые предусматривают введение технологического сбора. Для покупателей это означает повышение цен на электронику. Механизм технологического сбора обсуждался руководством Минпромторга еще в июле в контексте защиты отечественной промышленности.

Технологический сбор будет применяться только к тем товарам, где доля продукции отечественных производителей пока невелика. Правительство утвердит перечень товаров поэтапно — список будет расширяться в течение нескольких лет. На начальном этапе сбор затронет лишь готовую продукцию. Его размер будет устанавливаться индивидуально для каждой единицы продукции, учитывая в том числе ее стоимость.

Максимальная фиксированная ставка для наиболее дорогостоящей продукции составит не более 5 000 рублей, чтобы не создавать значительной нагрузки для производителей и импортеров. В случае одобрения закона новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Что такое технологический сбор, кто и по сколько будет его платить — в материале URA.RU.

Что представляет из себя новый сбор и какую продукцию он затронет

Технологический сбор — это инициатива Минпромторга и Минфина, которая по своей сути представляет собой новый налог. Последствием введения данного сбора станет увеличение стоимости электронной техники для покупателей.

Прогнозируется, что подорожает вся электронная продукция — от мобильных телефонов и компьютеров до крупной бытовой техники и компонентов для ПК. Поскольку издержки, связанные с уплатой сбора, компании будут включать в розничные цены, бремя налогообложения фактически ляжет на покупателей.

На кого ляжет обязанность уплачивать технологический сбор

Прогнозируется, что подорожают комплектующие для компьютеров и другая техника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обязанность уплачивать сбор с каждой единицы товара будет распространяться как на отечественных производителей, так и на импортеров, которые ввозят технику в коммерческих целях. При этом для российских производителей предусмотрена компенсация уплаченного налога через механизмы государственной поддержки.

Также в рамках сбора планируется расширение системы маркировки «Честный знак» на электронную продукцию. Сейчас она применяется лишь к фотоаппаратам и некоторым сопутствующим устройствам, но в дальнейшем перечень товаров, подлежащих маркировке, будет расширен.

В ближайшие годы правительство планирует поэтапно формировать и расширять перечень продукции, подлежащей технологическому сбору. На начальном этапе данный сбор будет применяться исключительно к готовым товарам.

Зачем нужен сбор

Цель инициативы — стимулировать развитие отечественной радио- и микроэлектроники. Предполагается, что средства, уплаченные покупателями за импортную технику, будут направлены на поддержку местного производства. Тем не менее размер средств, которые планируется привлечь для реализации поставленной задачи, не разглашается, что порождает ряд вопросов. Кроме того, опыт развития отечественного автопрома демонстрирует, что итоги подобных мер могут оказаться неудовлетворительными.

Насколько подорожает техника