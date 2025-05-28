В ХМАО полиция изъяла поддельную одежду и обувь известного спортивного бренда

В Нефтеюганске (ХМАО) полицейские изъяли более 600 единиц одежды и обуви с признаками подделки, обнаруженных в двух городских магазинах. На обнаруженных вещах были логотипы известного спортивного бренда, сообщает пресс-службу УМВД России по ХМАО-Югре.
«Сотрудники ОЭБиПК городского отдела МВД России провели рейдовые мероприятия и выявили в двух магазинах выставленную на продажу одежду и обувь с логотипами известного спортивного бренда, имеющих признаки подделки», — сообщается в telegram-канале ведомства. У продавцов не было сертификатов качества продукции и документов на использование товарного знака.
Полицейские изъяли из магазинов всю продукцию с признаками подделки. По предварительной оценке, ущерб правообладателю бренда составил около 3 миллионов рублей. В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака). Сейчас проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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