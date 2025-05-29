Во Внуково сняты ограничения на полеты

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Ограничения на полеты сняли
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В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту „Внуково“ сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения были введены на фоне работы систем противовоздушной обороны, среагировавших на попытку атаки беспилотника в юго-западной части Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. С начала года системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и нейтрализуют воздушные цели в небе над Москвой и Московской областью. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям оперативных служб в случае возникновения нештатных ситуаций.

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В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропорту „Внуково“ сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения были введены на фоне работы систем противовоздушной обороны, среагировавших на попытку атаки беспилотника в юго-западной части Москвы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. С начала года системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и нейтрализуют воздушные цели в небе над Москвой и Московской областью. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям оперативных служб в случае возникновения нештатных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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