Обломки сбитого БПЛА задели жилой дом в «Миракс Парк» на юго-западе Москвы

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Обломки сбитого дрона ВСУ упали на столичный дом
Обломки сбитого дрона ВСУ упали на столичный дом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фрагменты уничтоженного украинского беспилотника упали на жилой комплекс «Миракс Парк» в юго-западной части столицы. Инцидент произошел на проспекте Вернадского после работы систем ПВО.

«Серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале.

В последнее время участились попытки атак беспилотников на столицу и Московскую область. Системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и уничтожают воздушные цели. По словам Собянина, силы ПВО в последний раз отражали атаку трех беспилотников на Москву.

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Фрагменты уничтоженного украинского беспилотника упали на жилой комплекс «Миракс Парк» в юго-западной части столицы. Инцидент произошел на проспекте Вернадского после работы систем ПВО. «Серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Свое сообщение он опубликовал в telegram-канале. В последнее время участились попытки атак беспилотников на столицу и Московскую область. Системы противовоздушной обороны регулярно фиксируют и уничтожают воздушные цели. По словам Собянина, силы ПВО в последний раз отражали атаку трех беспилотников на Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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