Беспилотник ВСУ упал в жилой двор в Одинцово: фото и видео с места происшествия

Ночью в подмосковном Одинцово обломки сбитого беспилотника упали на территорию жилого комплекса, вызвав взрыв около 1:50. В результате инцидента повреждены несколько припаркованных автомобилей. Подробнее о дронах в Одинцово — в материале URA.RU.
ПВО отразила атаку дронов на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили три беспилотника, атаковавших Московский регион около полуночи. По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Дроны в Одинцово
В Одинцово обломки одного из дронов повредили два автомобиля. Местные жители наблюдали яркую вспышку и слышали взрыв около 1:50 ночи. Во дворе жилого дома обнаружены обгоревшие обломки БПЛА, поврежден фасад здания и разбиты стекла припаркованных автомобилей. По словам местных жителей, экстренные службы оперативно прибыли на место и к 3:30 ночи завершили работу.
Спасатели и полиция оцепили район падения, где обнаружены поврежденные машины и осколки стекла. Движение на прилегающих улицах временно ограничено из-за работ по ликвидации последствий.
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