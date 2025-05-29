Беспилотник ВСУ упал в жилой двор в Одинцово: фото и видео с места происшествия

Беспилотник ВСУ упал в жилой двор в Одинцово
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В результате падения дрона было повреждено несколько автомобилей
В результате падения дрона было повреждено несколько автомобилей Фото:

Ночью в подмосковном Одинцово обломки сбитого беспилотника упали на территорию жилого комплекса, вызвав взрыв около 1:50. В результате инцидента повреждены несколько припаркованных автомобилей. Подробнее о дронах в Одинцово — в материале URA.RU.

ПВО отразила атаку дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили три беспилотника, атаковавших Московский регион около полуночи. По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Дроны в Одинцово

В Одинцово обломки одного из дронов повредили два автомобиля. Местные жители наблюдали яркую вспышку и слышали взрыв около 1:50 ночи. Во дворе жилого дома обнаружены обгоревшие обломки БПЛА, поврежден фасад здания и разбиты стекла припаркованных автомобилей. По словам местных жителей, экстренные службы оперативно прибыли на место и к 3:30 ночи завершили работу.

Спасатели и полиция оцепили район падения, где обнаружены поврежденные машины и осколки стекла. Движение на прилегающих улицах временно ограничено из-за работ по ликвидации последствий.

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Ночью в подмосковном Одинцово обломки сбитого беспилотника упали на территорию жилого комплекса, вызвав взрыв около 1:50. В результате инцидента повреждены несколько припаркованных автомобилей. Подробнее о дронах в Одинцово — в материале URA.RU. ПВО отразила атаку дронов на Москву Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили три беспилотника, атаковавших Московский регион около полуночи. По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших не зафиксировано. Дроны в Одинцово В Одинцово обломки одного из дронов повредили два автомобиля. Местные жители наблюдали яркую вспышку и слышали взрыв около 1:50 ночи. Во дворе жилого дома обнаружены обгоревшие обломки БПЛА, поврежден фасад здания и разбиты стекла припаркованных автомобилей. По словам местных жителей, экстренные службы оперативно прибыли на место и к 3:30 ночи завершили работу. Спасатели и полиция оцепили район падения, где обнаружены поврежденные машины и осколки стекла. Движение на прилегающих улицах временно ограничено из-за работ по ликвидации последствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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