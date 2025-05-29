Как и когда сажать малину по лунному календарю в июне: полная инструкция

Малина — одна из самых любимых ягод на даче. Но, чтобы собрать богатый урожай, мало просто посадить куст. Также важно знать благоприятные для посадки даты и секреты ухода за растениями. О том, как правильно сажать малину по лунному календарю в 2025 году — в материале URA.RU.
Как лунный календарь влияет на урожай
Научные исследования показывают: Луна действительно влияет на земные процессы — она вызывает приливы и отливы, немного меняет влажность и давление воздуха. В растениях под воздействием Луны происходит изменение движения соков — особенно заметно это на растущей и убывающей Луне. Поэтому многие огородники замечают, что подкормки и полив в эти периоды дают лучший эффект.
Впрочем, строгих научных доказательств, что именно посадка или обрезка строго по лунным фазам существенно повышают урожай малины, пока нет. Многое зависит от правильного ухода, климата и состояния почвы.
Лунный календарь посадок и ухода в мае–июне 2025
- Растущая Луна (первая четверть, 29 мая–3 июня и 6–10 июня): в этот период энергия направлена вверх — полезно сажать, пересаживать, подкармливать, стимулировать рост листьев и побегов. Полив эффективнее, так как вода лучше усваивается.
- Полнолуние (11 июня): пик активности растения, но следует избегать пересадок и обильного полива.
- Убывающая Луна (третья четверть, 18–24 июня): энергия направлена вниз — отличное время для обрезки, санитарных обработок, удаления больных веток и профилактики болезней. Полив сокращайте, чтобы не спровоцировать гниение.
- Новолуние (25 июня): период покоя, минимум вмешательств. Вредители и болезни тоже менее активны, поэтому можно готовить почву и планировать новые посадки.
Сроки посадки малины в мае-июне 2025 году: когда не поздно
Большинство садоводов стараются посадить малину весной, чтобы кусты успели прижиться до осени. Идеальные сроки — конец апреля — начало мая. Однако те, кто успели в этот период посадить растение в открытый грунт, сделать это можно до 10 июня.
Поздно садить малину нельзя, так как ей нужно минимум шесть недель для укоренения и роста до холодов. Поздняя посадка повышает риск подмерзания молодых кустов. В холодных регионах лучше использовать укрывные материалы для защиты.
Выбор и подготовка посадочного материала
Для успешной посадки и получения богатого урожая саженцы должны быть здоровыми, упругими корнями длиной не менее 15 см. Если корни слишком сухие — замочите их на 12 часов в теплой воде с добавлением стимулятора корнеобразования. Зеленые молодые побеги лучше выбирать длиной 20–30 см без повреждений. Также должны отсутствовать признаки болезней: пятна, гниль, вредители. Перед посадкой подержите саженцы в тени при температуре +20...+25 градусов и немного увлажните почву.
Сорта малины: какие бывают и как выбрать
Малина бывает двух типов. Летние сорта плодоносят на побегах прошлого года, давая урожай один раз летом. Кусты обычно более крупные, ягоды — большие, но время сбора ограничено. А вот ремонтантные (осенние) сорта плодоносят дважды — на прошлогодних побегах летом и на текущем приросте осенью. Урожай длится дольше, но ягоды могут быть чуть мельче.
Выбирайте сорта с учетом региона. В северных и средних широтах лучше садить ремонтантные сорта, так как летние часто не успевают полностью созреть из-за короткого лета. В южных регионах летние сорта дают крупный и сладкий урожай, а ремонтантные увеличивают сбор до осени.
Посадка малины: пошаговый алгоритм
Выберите место. Малина любит солнечные, защищенные от ветра участки. Избегайте низин с застоем воды — корни загнивают. Хорошо, если рядом нет крупных деревьев с густой кроной — тень мешает плодоношению.
Подготовьте почву. Почва должна быть плодородной, рыхлой, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6–6,5). Добавьте в лунки органику (компост, перегной), а также 100–150 г древесной золы — она защитит от грибков и восполнит калий.
Посадка. Копайте ямки глубиной 30–40 см, шириной 40 см. Сажайте под углом 45 градусов, заглубляя корни на пять-семь см ниже прежнего уровня. После посадки обильно полейте, замульчируйте компостом или соломой.
Расстояния между кустами: высаживай саженцы в 60–80 см друг от друга, между рядами должно быть 1,5–2 м. Это обеспечит хорошую вентиляцию и доступ света.
Уход по лунному календарю: когда и что делать
Полив: на растущей Луне поливайте глубоко и равномерно, лучше рано утром или вечером, чтобы вода не испарялась. На убывающей Луне сокращайте количество воды, чтобы не вызвать гниение.
- Подкормки: в первую неделю июня внесите комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием (лучше органические — куриный помет, настой коровяка). Вторую подкормку делайте после цветения — калий и фосфор стимулируют ягоды.
- Обрезка: с 18 июня приступайте к удалению старых, слабых и больных побегов. Формируйте куст, чтобы увеличить доступ света и воздуха.
- Рыхление и мульчирование: рыхлите почву в периоды растущей Луны, чтобы не повредить корни. Мульчируйте всю посадку компостом или соломой — это сохраняет влагу и препятствует росту сорняков.
Чем болеет малина и как бороться
Серая гниль — одна из самых распространенных проблем у малины. Появляется она чаще всего из-за избыточной влаги и плохой вентиляции, и первые признаки легко заметить: на листьях и ягодах возникают коричневые пятна. Чтобы избежать болезни, важно правильно поливать кусты, не переувлажняя почву, регулярно рыхлить землю и обеспечивать хороший воздухообмен. Для профилактики и лечения используйте фунгициды, лучше всего проводить обработку на убывающей Луне — в этот период грибы наиболее уязвимы.
Мучнистая роса проявляется белым пушистым налетом на листьях, из-за чего рост растения замедляется, и урожайность снижается. Для борьбы с этим заболеванием хорошо подходят биопрепараты, например, «Фитоспорин». Не забывайте также вовремя удалять пораженные части малины, чтобы инфекция не вышла за пределы. Оптимальное время для обработки — убывающая Луна, когда растение легче переносит вмешательства.
Еще одна «беда» — малинный долгоносик — маленький жук, который повреждает почки и ягоды. Этот вредитель часто остается незамеченным, если не осматривать кусты регулярно. Рекомендуется проводить осмотр хотя бы раз в неделю. При первых признаках появления долгоносика можно опрыскать кусты настоем чеснока или табака — это эффективное и экологичное средство защиты.
Размножение малины: как получить новые кусты
Самый простой способ размножения малины — отпрысками. Весной или осенью аккуратно отделите молодые побеги с корнями, пересадите в подготовленные ямки, соблюдая лунные дни. Другой способ — черенками. В мае–июне нарежьте зеленые черенки длиной 10–15 см, посадите во влажный песок или легкую почву, держите в тени, увлажняя. После укоренения пересадите в грунт — лучше на растущей Луне.
Подготовка малины к зиме
В конце октября — начале ноября удалите отплодоносившие побеги, сгребите опавшие листья, чтобы избежать зимних болезней. Молодые кусты пригните к земле, закрепите, укройте лапником или агроволокном. Мульчируйте приствольный круг компостом или опилками — это защитит корни от морозов. Работы лучше делать в убывающую Луну, чтобы стимулировать покой растения.
Как получить хороший урожай малины
Сажайте малину на солнечном месте с хорошей вентиляцией — это снизит риск болезней. Не допускайте застоя воды, иначе корни загниют. Следите за лунным календарем — подкормки и полив лучше проводить на растущей Луне, обрезку и санитарные работы — на убывающей.
Также регулярно удаляйте сорняки — они тянут питание и могут стать рассадником вредителей. Используйте мульчу — она сохраняет влагу, питает почву и защищает от резких перепадов температуры. При первых признаках болезней или вредителей — сразу начинайте лечение натуральными средствами, чтобы не допустить заражения всего куста.
Популярные вопросы
- Когда лучше сажать малину — весной или осенью? Лучше всего осенью — с конца сентября до октября. Малина успевает укорениться до холодов. Весной тоже можно, но только когда почва хорошо прогреется и минует угроза заморозков — обычно это середина апреля — конец мая.
- Какие лунные дни в 2025 году подходят для посадки малины? В мае это 6–10 и 16–20 числа. В июне — после новолуния 25-го до полнолуния 11-го числа — это время, когда растения легче приживаются и растут.
- Как ухаживать за малиной летом? Поливайте регулярно, но без заливания. Почву рыхлите и мульчируйте — это сохраняет влагу и сдерживает сорняки. Подкармливайте на растущей Луне — лучше всего удобрениями с калием и фосфором, они помогают цветению и урожаю.
- Какие болезни и вредители опасны для малины? Чаще всего серая гниль, мучнистая роса и малинный долгоносик. Чтобы не допустить проблемы — не залейте кусты, проветривайте посадки и убирайте больные листья. При первых признаках вредителей — опрыскивайте настоем чеснока или табака.
- Можно ли сажать малину после 20 мая? Можно, если земля теплая и ночных заморозков больше нет. Главное — не забыть укрыть молодые кустики, если похолодает, и выбрать устойчивые сорта.
- Как формировать куст, чтобы ягоды были вкусными и крупных размеров? После сбора урожая удаляйте старые побеги. Весной подрезайте побеги по лунному календарю — на растущей Луне стимулируйте рост, на убывающей — уменьшайте нагрузку. Побеги подвязывайте к шпалерам — так ягоды лучше созревают и куст дышит.
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