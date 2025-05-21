Лунный календарь для садовода на июнь 2025: как вырастить хороший урожай

Лунный календарь огородника и садовода на июнь 2025 года
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Июнь - один их самых активных периодов для садоводов
Июнь - один их самых активных периодов для садоводов Фото:

Июнь — самый активный месяц для владельцев дачных участков. В это время часть культур уже посажено и требует правильного ухода. Кроме того, нужно высаживать поздние цветы и овощи. Для того, чтобы получить хороший урожай, важно знать в какие дни можно удобрять растения и проводить обработки. URA.RU подготовило лунный календарь для садоводов, где указаны благоприятные и неудачный дни для работы на даче.

Фазы Луны в июне 2025 года

Каждая фаза Луны по-разному влияет на развитие растений. Поэтому на растущую Луну рекомендуется высаживать культуры, плоды которых развиваются над землей. На убывающую садят корнеплоды и клубневые растения: картофель, морковь, редис. Новолуние и полнолуние считается самыми неблагоприятными периодами для посадки. 

  • 1—10 июня — растущая Луна;
  • 11 июня — полнолуние;
  • 12—24 июня — убывающая Луна;
  • 25 июня — новолуние;
  • 26—30 июня — растущая Луна. 

1 июня (Луна во Льве, растет)

В этот день можно высаживать саженцы декоративных или ягодных кустарников с закрытой корневой. Кроме того, благоприятно проводить прополку и рыхление грядок и осуществлять обрезку плодовых деревьев.

2 июня (Луна в Деве, растет)

Сегодня благоприятные условия для посева однолетних цветочных культур. Также рекомендуется высаживать быстрорастущие виды, такие как настурция, календула, бархатцы, гипсофила и маттиола. Это время подходит для внесения минеральных и органических удобрений. В начале лета растения особенно остро нуждаются в азоте, калии и органических веществах.

3 июня (Луна в Деве, растет)

В этот день рекомендуется высаживать оставшуюся рассаду в открытый грунт, при условии отсутствия в прогнозе возвратных заморозков и осадков. Также это благоприятное время для проведения мульчирования клубничных грядок с использованием соломы или скошенной травы.

4 июня (Луна в Деве, растет)

Это удачный день для проведения полива овощных культур, рыхления и перекопки грунта, а также внесения удобрений. Пересадка и пикировка рассады пройдут успешно. Кроме того, рекомендуется подготовить территорию для будущего посева газонной травы.

5 июня (Луна в Весах, растет)

В этот день рекомендуется высаживать розы с закрытой корневой системой, а также клубневые растения, такие как георгины, канны и бегонии. Кроме того, в открытый грунт благоприятно сеять семена овощных культур и пряных трав.

6 июня (Луна в Весах, растет)

Все культуры, которые не были посеяны днем ранее, можно высадить 6 июня. Посев семян в этот день обеспечит равномерные всходы. Однако период не благоприятен для проведения обрезки плодовых деревьев, выполнения прививок и проведения обработки растений опрыскиванием. 

7 июня (Луна в Скорпионе, растет)

Сегодня благоприятные условия для полива ягодных кустарников и плодовых деревьев. В случае недостатка осадков весной, растениям в начале лета требуется обильное увлажнение. После проведения полива рекомендуется замульчировать приствольные круги, что позволит сохранить влагу в почве и снизить появление сорной растительности.

8 июня (Луна в Скорпионе, растет)

В этот период рекомендуется проводить посев семян овощей и пряных трав, которые ранее не были высажены в открытый грунт. Допустимо стричь газон, так как рост травы замедлится. Кроме того, это время считается благоприятным для удаления сорняков, рыхления почвы, а также обработки растений средствами защиты от вредителей и заболеваний.

9 июня (Луна в Скорпионе, растет)

Подходящий период для посева многолетних цветов, таких как примулы, наперстянки, лобелии многолетние и колокольчики, в открытый грунт или контейнеры. Для их прорастания не требуются особые условия. Можно проводить обрезку и прищипку плодовых деревьев.

10 июня (Луна в Стрельце, растет)

В этот день растения особенно уязвимы к различным повреждениям, и даже незначительные травмы способны привести к их гибели. Поэтому рекомендуется воздержаться от обрезки, пересадки или рыхления почвы на грядках. Оптимальным вариантом будет сосредоточить усилия на удалении сорняков и лишней поросли.

11 июня (Луна в Стрельце, полнолуние)

В период полной Луны проведение работ с огородными культурами не рекомендуется. Следует воздержаться от прищипки, пикировки, удаления пасынков и любых видов обрезки растений. Вместе с тем, можно удалять или скашивать сорняки, мульчировать грядки и обрабатывать для защиты от болезней и вредителей.

12 июня (Луна в Козероге, убывает)

Благоприятный день для высадки вьющихся культур, таких как ранние сорта спаржевой фасоли, декоративная тыква и душистый горошек. Рекомендуется провести корневые подкормки или внести удобрения с помощью опрыскивания по листьям — это позволит добиться наилучших результатов. При использовании препаратов необходимо строго придерживаться рекомендуемых дозировок.

13 июня (Луна в Козероге, убывает)

Сегодня хорошие условия для высадки растений в открытый грунт или теплицу, а также для удаления сорняков. Растительные остатки рекомендуется измельчить и добавить в компостную кучу, если еще не сделали этого в текущем сезоне.

В июне есть много благоприятных дней для посадки бобовых, зелени, кабачков и картофеля
В июне есть много благоприятных дней для посадки бобовых, зелени, кабачков и картофеля
Фото:

14 июня (Луна в Козероге, убывает)

Подкормите растения под корень и по листу. В пасмурную погоду сделайте прививку косточковых деревьев и обрезку плодовых, например, удалите вертикальные побеги. Сеять в этот день можно только корнеплоды.

15 июня (Луна в Водолее, убывает)

Рекомендуется провести вспашку или рыхление почвы, а также перекопать грядки. Следует внимательно осмотреть томатные кусты и удалить появившиеся пасынки. Также благоприятно осуществлять срезку цветов для букетов и убирать с участка больные растения. Полив в данный период рекомендуется отложить.

16 июня (Луна в Водолее, убывает)

Можно приступать к удалению сорняков с грядок и прореживанию всходов. Например, рекомендуется проредить морковь и свеклу, обеспечив между растениями расстояние не менее 4 сантиметров. На данном этапе полив и внесение удобрений под корень не допускаются.

17 июня (Луна в Рыбах, убывает)

Сегодня благоприятные условия для посева и высадки растений. При этом не рекомендуется проводить обработку посадок от вредителей и болезней. Не желательно 17 июня обильно поливать растения и приготавливать баковые смеси.

18 июня (Луна в Рыбах, убывает)

В этот период рекомендуется проводить посев тыквенных, пасленовых и прочих овощных культур, отдавая предпочтение ультраранним сортам. Во второй половине июня также допустимо высевать в открытый грунт репу, столовую свеклу и морковь, предназначенные для последующего зимнего хранения.

19 июня (Луна в Овне, убывает)

Посейте в кашпо и на грядки семена пряных трав: базилик, горчицу, кориандр, кресс-салат или петрушку. А вот пасынкование томатов или формирование огуречных плетей лучше перенести на другой день. Неблагоприятен обильный полив растений.

20 июня (Луна в Овне, убывает)

Рекомендуется провести окучивание тех растений, которым это необходимо, а разрыхлить почвы на остальных грядках. Допускается замена почвы в садовых контейнерах и у комнатных растений. Проведение формирующей обрезки любых культур стоит отложить.

21 июня (Луна в Тельце, убывает)

В этот день можно проводить покос травы, заготавливать удобрение, а также помещать растительные остатки в компостные кучи. Полив и рыхление почвы на грядках считаются благоприятными мероприятиями. Пересадка и прищипка растений не рекомендуются.

Список благоприятных дней для посадки лука, моркови, огурцов и помидоров
Список благоприятных дней для посадки лука, моркови, огурцов и помидоров
Фото:

22 июня (Луна в Тельце, убывает)

Период благоприятный для проведения формирующей обрезки растений. В случае, если на цветочных клумбах пожелтела листва у первоцветов, допускается их обрезка. При этом следует воздержаться от обильного полива.

23 июня (Луна в Близнецах, убывает)

Не рекомендуется проводить посадку и посев, так как это может привести к слабому росту растений и низкой урожайности. Этот день подходит для покоса травы и удаления сорняков. Также допустимо обрабатывать сад и огород против вредителей.

24 июня (Луна в Близнецах, убывает)

В это время успешен посев двулетних декоративных растений, таких как виола, незабудка, маргаритка, наперстянка, аквилегия и турецкая гвоздика. Кроме того, можно выкопать клубни и луковицы первоцветов, если эта процедура еще не выполнена.

25 июня (Луна в Раке, новолуние)

Сегодня благоприятные условия для рыхления почвы и полива огородных культур. Рекомендуется удалить молодую поросль, провести стрижку газона, а также заняться прополкой сорняков. При необходимости можно внести удобрения. Следует помнить, что в период новолуния посадка и посев запрещены.

26 июня (Луна во Льве, растет)

В этот день наиболее благоприятно проводить обрезку и формирование кроны у плодовых деревьев и кустарников, а также выполнять рыхление почвы, окучивание и перекопку огородных грядок. Кроме того, рекомендуется прореживать всходы таких культур, как редька, пастернак, морковь и свекла.

27 июня (Луна во Льве, растет)

Можно сеять газонные травы, если на лужайке образовались проплешины. Следует заготовить черенки таких видов декоративных растений и кустарников, как колеус, флокс, аквилегия, спирея, вейгела или клематис.

28 июня (Луна во Льве, растет)

Рекомендуется высаживать саженцы плодовых деревьев с закрытой корневой системой. Также допустимо проводить обильный полив грядок и вносить различные виды удобрений для корневого питания. Вероятность возникновения корневых гнилей при выполнении этих работ остается крайне низкой.

29 июня (Луна во Льве, растет)

Отличный день для посева, пересадки и черенкования любых культур. Благоприятно пройдет прополка и окучивание грядок, а также пасынкование томатов и формирование огуречных плетей.

30 июня (Луна в Деве, растет)

Рекомендуется пересаживать многолетние цветы, делить их и размножать отводками. Стоит подстричь живую изгородь и плетущиеся кустарники, полить грядки и газон.

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Июнь — самый активный месяц для владельцев дачных участков. В это время часть культур уже посажено и требует правильного ухода. Кроме того, нужно высаживать поздние цветы и овощи. Для того, чтобы получить хороший урожай, важно знать в какие дни можно удобрять растения и проводить обработки. URA.RU подготовило лунный календарь для садоводов, где указаны благоприятные и неудачный дни для работы на даче. Фазы Луны в июне 2025 года Каждая фаза Луны по-разному влияет на развитие растений. Поэтому на растущую Луну рекомендуется высаживать культуры, плоды которых развиваются над землей. На убывающую садят корнеплоды и клубневые растения: картофель, морковь, редис. Новолуние и полнолуние считается самыми неблагоприятными периодами для посадки.  1 июня (Луна во Льве, растет) В этот день можно высаживать саженцы декоративных или ягодных кустарников с закрытой корневой. Кроме того, благоприятно проводить прополку и рыхление грядок и осуществлять обрезку плодовых деревьев. 2 июня (Луна в Деве, растет) Сегодня благоприятные условия для посева однолетних цветочных культур. Также рекомендуется высаживать быстрорастущие виды, такие как настурция, календула, бархатцы, гипсофила и маттиола. Это время подходит для внесения минеральных и органических удобрений. В начале лета растения особенно остро нуждаются в азоте, калии и органических веществах. 3 июня (Луна в Деве, растет) В этот день рекомендуется высаживать оставшуюся рассаду в открытый грунт, при условии отсутствия в прогнозе возвратных заморозков и осадков. Также это благоприятное время для проведения мульчирования клубничных грядок с использованием соломы или скошенной травы. 4 июня (Луна в Деве, растет) Это удачный день для проведения полива овощных культур, рыхления и перекопки грунта, а также внесения удобрений. Пересадка и пикировка рассады пройдут успешно. Кроме того, рекомендуется подготовить территорию для будущего посева газонной травы. 5 июня (Луна в Весах, растет) В этот день рекомендуется высаживать розы с закрытой корневой системой, а также клубневые растения, такие как георгины, канны и бегонии. Кроме того, в открытый грунт благоприятно сеять семена овощных культур и пряных трав. 6 июня (Луна в Весах, растет) Все культуры, которые не были посеяны днем ранее, можно высадить 6 июня. Посев семян в этот день обеспечит равномерные всходы. Однако период не благоприятен для проведения обрезки плодовых деревьев, выполнения прививок и проведения обработки растений опрыскиванием.  7 июня (Луна в Скорпионе, растет) Сегодня благоприятные условия для полива ягодных кустарников и плодовых деревьев. В случае недостатка осадков весной, растениям в начале лета требуется обильное увлажнение. После проведения полива рекомендуется замульчировать приствольные круги, что позволит сохранить влагу в почве и снизить появление сорной растительности. 8 июня (Луна в Скорпионе, растет) В этот период рекомендуется проводить посев семян овощей и пряных трав, которые ранее не были высажены в открытый грунт. Допустимо стричь газон, так как рост травы замедлится. Кроме того, это время считается благоприятным для удаления сорняков, рыхления почвы, а также обработки растений средствами защиты от вредителей и заболеваний. 9 июня (Луна в Скорпионе, растет) Подходящий период для посева многолетних цветов, таких как примулы, наперстянки, лобелии многолетние и колокольчики, в открытый грунт или контейнеры. Для их прорастания не требуются особые условия. Можно проводить обрезку и прищипку плодовых деревьев. 10 июня (Луна в Стрельце, растет) В этот день растения особенно уязвимы к различным повреждениям, и даже незначительные травмы способны привести к их гибели. Поэтому рекомендуется воздержаться от обрезки, пересадки или рыхления почвы на грядках. Оптимальным вариантом будет сосредоточить усилия на удалении сорняков и лишней поросли. 11 июня (Луна в Стрельце, полнолуние) В период полной Луны проведение работ с огородными культурами не рекомендуется. Следует воздержаться от прищипки, пикировки, удаления пасынков и любых видов обрезки растений. Вместе с тем, можно удалять или скашивать сорняки, мульчировать грядки и обрабатывать для защиты от болезней и вредителей. 12 июня (Луна в Козероге, убывает) Благоприятный день для высадки вьющихся культур, таких как ранние сорта спаржевой фасоли, декоративная тыква и душистый горошек. Рекомендуется провести корневые подкормки или внести удобрения с помощью опрыскивания по листьям — это позволит добиться наилучших результатов. При использовании препаратов необходимо строго придерживаться рекомендуемых дозировок. 13 июня (Луна в Козероге, убывает) Сегодня хорошие условия для высадки растений в открытый грунт или теплицу, а также для удаления сорняков. Растительные остатки рекомендуется измельчить и добавить в компостную кучу, если еще не сделали этого в текущем сезоне. 14 июня (Луна в Козероге, убывает) Подкормите растения под корень и по листу. В пасмурную погоду сделайте прививку косточковых деревьев и обрезку плодовых, например, удалите вертикальные побеги. Сеять в этот день можно только корнеплоды. 15 июня (Луна в Водолее, убывает) Рекомендуется провести вспашку или рыхление почвы, а также перекопать грядки. Следует внимательно осмотреть томатные кусты и удалить появившиеся пасынки. Также благоприятно осуществлять срезку цветов для букетов и убирать с участка больные растения. Полив в данный период рекомендуется отложить. 16 июня (Луна в Водолее, убывает) Можно приступать к удалению сорняков с грядок и прореживанию всходов. Например, рекомендуется проредить морковь и свеклу, обеспечив между растениями расстояние не менее 4 сантиметров. На данном этапе полив и внесение удобрений под корень не допускаются. 17 июня (Луна в Рыбах, убывает) Сегодня благоприятные условия для посева и высадки растений. При этом не рекомендуется проводить обработку посадок от вредителей и болезней. Не желательно 17 июня обильно поливать растения и приготавливать баковые смеси. 18 июня (Луна в Рыбах, убывает) В этот период рекомендуется проводить посев тыквенных, пасленовых и прочих овощных культур, отдавая предпочтение ультраранним сортам. Во второй половине июня также допустимо высевать в открытый грунт репу, столовую свеклу и морковь, предназначенные для последующего зимнего хранения. 19 июня (Луна в Овне, убывает) Посейте в кашпо и на грядки семена пряных трав: базилик, горчицу, кориандр, кресс-салат или петрушку. А вот пасынкование томатов или формирование огуречных плетей лучше перенести на другой день. Неблагоприятен обильный полив растений. 20 июня (Луна в Овне, убывает) Рекомендуется провести окучивание тех растений, которым это необходимо, а разрыхлить почвы на остальных грядках. Допускается замена почвы в садовых контейнерах и у комнатных растений. Проведение формирующей обрезки любых культур стоит отложить. 21 июня (Луна в Тельце, убывает) В этот день можно проводить покос травы, заготавливать удобрение, а также помещать растительные остатки в компостные кучи. Полив и рыхление почвы на грядках считаются благоприятными мероприятиями. Пересадка и прищипка растений не рекомендуются. 22 июня (Луна в Тельце, убывает) Период благоприятный для проведения формирующей обрезки растений. В случае, если на цветочных клумбах пожелтела листва у первоцветов, допускается их обрезка. При этом следует воздержаться от обильного полива. 23 июня (Луна в Близнецах, убывает) Не рекомендуется проводить посадку и посев, так как это может привести к слабому росту растений и низкой урожайности. Этот день подходит для покоса травы и удаления сорняков. Также допустимо обрабатывать сад и огород против вредителей. 24 июня (Луна в Близнецах, убывает) В это время успешен посев двулетних декоративных растений, таких как виола, незабудка, маргаритка, наперстянка, аквилегия и турецкая гвоздика. Кроме того, можно выкопать клубни и луковицы первоцветов, если эта процедура еще не выполнена. 25 июня (Луна в Раке, новолуние) Сегодня благоприятные условия для рыхления почвы и полива огородных культур. Рекомендуется удалить молодую поросль, провести стрижку газона, а также заняться прополкой сорняков. При необходимости можно внести удобрения. Следует помнить, что в период новолуния посадка и посев запрещены. 26 июня (Луна во Льве, растет) В этот день наиболее благоприятно проводить обрезку и формирование кроны у плодовых деревьев и кустарников, а также выполнять рыхление почвы, окучивание и перекопку огородных грядок. Кроме того, рекомендуется прореживать всходы таких культур, как редька, пастернак, морковь и свекла. 27 июня (Луна во Льве, растет) Можно сеять газонные травы, если на лужайке образовались проплешины. Следует заготовить черенки таких видов декоративных растений и кустарников, как колеус, флокс, аквилегия, спирея, вейгела или клематис. 28 июня (Луна во Льве, растет) Рекомендуется высаживать саженцы плодовых деревьев с закрытой корневой системой. Также допустимо проводить обильный полив грядок и вносить различные виды удобрений для корневого питания. Вероятность возникновения корневых гнилей при выполнении этих работ остается крайне низкой. 29 июня (Луна во Льве, растет) Отличный день для посева, пересадки и черенкования любых культур. Благоприятно пройдет прополка и окучивание грядок, а также пасынкование томатов и формирование огуречных плетей. 30 июня (Луна в Деве, растет) Рекомендуется пересаживать многолетние цветы, делить их и размножать отводками. Стоит подстричь живую изгородь и плетущиеся кустарники, полить грядки и газон.
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