Когда и как сажать малину: полная инструкция

Малина — одна из самым популярных ягодных культур. В зависимости от сорта можно получить плоды этого растения уже в первый год после посадки либо в следующем сезоне. О том, как правильно выбрать саженцы малины, как подготовить почву и как правильно посадить это растение — в материале URA.RU.
Какие сорта малины выбрать для посадки
Малина — растение с многолетним подземным корневищем и двулетним циклом развития надземных побегов. В первый год побеги утолщаются, на них закладываются пазушные почки. На следующий год они уже не удлиняются, а из боковых почек появляются плодовые веточки с соцветиями и ягодами. Однако ремонтантные сорта малины могут давать плоды в год посадки. Остальные виды дадут плоды только в следующем после посадки сезоне.
Ремонтантные сорта малины
Такие сорта формируют цветочные почки быстрее обычных сортов благодаря особому генетическому строению. Первые плоды можно собирать уже в первый год посадки. При этом к конце сезона вкус ягод нередко ухудшается. К таким сортам относятся: «Полька», «Геракл».
Раннеспелые сорта малины
Сорта малины с ранним сроком созревания начинают плодоносить раньше остальных разновидностей — в середине июня. Основным преимуществом таких сортов считается продолжительный период сбора ягод, хотя объем урожая зачастую бывает ниже по сравнению с позднеспелыми видами. Среди популярных представителей раннеспелых сортов выделяют:
- «Беглянка» - отличается тонким ароматом и нежным вкусом ягод;
- «Метеор» - обладает высокой устойчивостью к большинству заболеваний, благодаря чему его часто выбирают начинающие садоводы;
- «Конек-горбунок» и «Солнышко» пользуются спросом за счет насыщенного вкуса плодов и стабильной урожайности.
Среднеранние и среднеспелые сорта малины
Данные сорта начинают давать урожай в июле. Однако их плоды, как правило, отличаются более крупными размерами и выраженной сладостью. Они оптимально подходят для садоводов, стремящихся продлить период сбора ягод.
- «Геракл» и «Мишутка» отличаются крупными и сочными ягодами;
- «Кумберленд» и «Исполин» зарекомендовали себя как устойчивые и высокоурожайные сорта для выращивания в условиях средней полосы, обеспечивая стабильный сбор на протяжении всего сезона.
Среднепоздние сорта малины
Сорта малины со среднепоздним сроком созревания начинают давать урожай в августе, а плодоношение продолжается до самой поздней осени. Эти разновидности отличаются высокой устойчивостью к изменчивым погодным условиям и способны переносить как высокие температуры, так и похолодания.
- «Таруса» и «Патриция» отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.
- «Глен Долл» и «Бетти» — сорта, которые хорошо переносят жару и морозоустойчивы.
Поздние сорта малины
Сорта малины с поздним сроком созревания начинают плодоносить в конце лета и способны давать урожай вплоть до наступления первых заморозков. Такие разновидности являются оптимальным выбором для тех, кто стремится продлить сезон свежих ягод.
- «Октавия» и «Бригантина» известны своим насыщенным вкусом и ароматом.
- NIUBURG и «Таганка» редко подвергаются болезням и вредителям, что делает их отличным выбором для органического садоводства.
Как выбрать здоровые саженцы малины
При выборе здоровых саженцев малины стоит обратить внимание на корневую систему. Здоровые корни должны быть светлого цвета, гибкими и влажными. Сухие или темные свидетельствуют о неправильном хранении или возрасте саженца.
У качественного саженца малины побег должен иметь диаметр около 8–10 мм и высоту 30–40 см. Кора должна быть равномерного зеленого или коричневого оттенка без пятен и повреждений. Оптимальный возраст саженцев малины для посадки — 1–2 года.
Как подготовить почву для посадки малины
В малоплодородной почве рекомендуется использовать траншейный способ. Траншеи выкапывают в направлении предполагаемой линии посадки, при этом их глубина может достигать 40 см, а ширина — 1 м. Эти углубления заполняют плодородным грунтом, который получают, смешивая снятый верхний слой почвы с навозом, торфом, компостом и минеральными удобрениями.
В глинистой почве на дно траншеи желательно уложить дренажный слой из щебня или керамзита толщиной примерно 10 сантиметров. Чтобы в будущем не допустить расползания малины по участку, на расстоянии 50 — 70 см от побегов в землю вертикально вкапывают листы шифера или кровельного железа на глубину не менее 40 см.
Как правильно посадить кусты малины
Кусты малины высадите друг от друга на расстоянии от 45 до 60 см. Междурядья шириной не менее 1,5 — 2 м. Определяясь со схемой, обязательно учитывайте высоту, на которую может вырасти сорт. Для высокорослых кустов расстояния должны быть максимальными.
Малину высаживайте так, чтобы корни размещались вертикально, без заломов. Если корневая система слишком разрослась, ее укорачивают. Корневую систему засыпьте почвой, в которую подмешайте азотное удобрение. Затем почву уплотняют, досыпают землю, поливают до 5 литров воды на саженец и еще раз досыпают землю.
Как ухаживать за кустами малины после посадки
Полив
В первую неделю после высадки растения рекомендуется полевать каждые 2–3 дня, используя по 5–7 литров воды на каждый куст. В дальнейшем частоту полива можно уменьшить до одного-двух раз в неделю, увеличив объем воды до 10 литров на одно растение.
Полив следует проводить в утренние или вечерние часы. Вода должна поступать под корень и после полива нужно аккуратно разрыхлить верхний слой почвы.
Подкормка
Первую подкормку рекомендуется осуществлять спустя 2–3 недели после высадки, когда наблюдается активный рост саженцев. Для подкормки применяют раствор комплексного минерального удобрения с высоким содержанием азота, например, нитроаммофоску в дозировке 20–30 граммов на 10 литров воды.
Вторую подкормку проводят в середине июня, используя органические удобрения: настой коровяка или птичьего помета.
В конце июля вносят калийно-фосфорные удобрения: 40–50 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия на 10 л воды. Все жидкие подкормки вносят после предварительного полива, чтобы избежать ожога корней.
Мульчирование
Спустя неделю после высадки вокруг молодых растений рекомендуется разместить свежий слой мульчи толщиной от 7 до 10 см. В качестве мульчирующего материала можно использовать перепревший компост, перегной, солому, опилки лиственных деревьев или предварительно подсушенную скошенную траву. Применять свежий навоз не рекомендуется, так как он способен привести к повреждению корневой системы из-за ожогов.
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