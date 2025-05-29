Многодетные семьи повеселили Путина во время встречи: спящие дети, песни и стихотворения

В преддверии празднования Дня защиты детей 1 июня президент России Владимир Путин провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. На мероприятии присутствовали матери, удостоенные звания «Мать-героиня», и семьи, награжденные орденом «Родительская слава». Трансляция мероприятия проходила в telegram-канале Кремля.
Президент России пообщался с семьями из разных городов страны. Во время видео-встречи с многодетной семьей из Пензы их младший ребенок спокойно спал. Также Владимир Путин рассказал семье из Симферополя о секрете молодости. По его словам, дело далеко не только в здоровом образе жизни. Самое интересное — в материале URA.RU.
Путин не стал прерывать встречу с многодетными семьями на телефонный разговор
Семья Беляевых из Пензы представила музыкальное исполнение для президента — старшие мальчик и девочка сыграли на скрипке и фортепиано. Младшая дочка многодетной семьи мило проспала всю встречу, будить ее не стали. А вот другие дети семьи Беляевых внимательно слушали, что говорит президент.
Также в ходе беседы с семьей из Пензы президент сказал, что общение с ними вызывает у него «чувство надежды» и симпатию, а также признался в желании иметь больше подобных друзей.
Семья из Биробиджана создала союз в год становления Путина президентом
Семья Подрезовых из Биробиджана поделилась интересным фактом. Их семейный союз был заключен в 2000 году, в тот же год, когда Владимир Путин впервые занял пост президента. У Марии и Алексея на данный момент воспитывается десятеро детей.
«Мы всегда гордились и радовались тому, что это год вашего президентства. У нас в этом году будет серебряная свадьба», — говорят Подрезовы.
Путин оценил стихи про защитников Отечества
Путин выразил свое восхищение стихотворением о защитниках Родины, которое прочитал ему сын многодетной семьи из Кемерово. «Максим, давай, зажигай», — сказал российский лидер.
Путина попросили стать крестным
Наталья Лукьянова из Крыма, которая была награждена орденом «Мать-героиня», предложила президенту России Владимиру Путину стать крестным для своего будущего внука. Президент, в свою очередь, поблагодарил ее.
«Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным» , — сказала Лукьянова президенту.
Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль
Отец многодетной семьи Хамхоевых из Ингушетии выразил сложности с организацией семейных поездок из-за отсутствия подходящего транспорта. В ответ на это президент заявил, что решит этот вопрос.
«Что касается транспорта, будем считать, что вопрос решен. Мои коллеги с вами свяжутся. Это должен быть удобный транспорт — вариант найдем точно, чтобы вам было удобно», — заявил Путин.
Путин раскрыл секрет, как хорошо выглядеть
Движение и наличие значимых жизненных целей являются ключом к хорошему самочувствию, заявил российский лидер. Он добавил, что внутренние целевые установки — это главное, а спорт, режим и другие аспекты лишь дополняют их.
«Движение движение, во-первых. Во-вторых, очень важно, когда у нас в жизни есть какие то цели и мы стремимся», — заявил Путин в ответ на вопрос многодетной матери из Симферополя, которая спрашивала, что помогает ему так хорошо выглядеть.
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