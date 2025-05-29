В Белгородской области в ходе обстрела ВСУ второй раз за месяц пострадала женщина-боец

Гладков: в ходе обстрела Шебекино была повторно ранена боец «Орлана»
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Гладков заявил, что пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ
Гладков заявил, что пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ была ранена военнослужащая подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, это уже второе ее ранение за месяц — незадолго до этого она была выписана из больницы после травмы, полученной 13 мая.

«Сегодня при обстреле женщина во второй раз получила ранение. 13 мая она пострадала от детонации дрона в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжала лечение», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, сегодня она была госпитализирована с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями головы, плеча и спины.

Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь. Позже ее транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. По словам Гладкова, в ходе обстрела также было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Оперативные службы продолжают работу на месте, информация о других последствиях уточняется.

В ночь на 19 мая над Белгородской областью был сбит один украинский БПЛА. В селе Бессоновка дрон атаковал припаркованный грузовик, повредив кабину и цистерну. В результате пострадал водитель. Позже взорвался еще один автомобиль с двумя женщинами: погиб водитель и одна пассажирка, другая госпитализирована.

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В ходе обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ была ранена военнослужащая подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, это уже второе ее ранение за месяц — незадолго до этого она была выписана из больницы после травмы, полученной 13 мая. «Сегодня при обстреле женщина во второй раз получила ранение. 13 мая она пострадала от детонации дрона в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжала лечение», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, сегодня она была госпитализирована с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями головы, плеча и спины. Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь. Позже ее транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. По словам Гладкова, в ходе обстрела также было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Оперативные службы продолжают работу на месте, информация о других последствиях уточняется. В ночь на 19 мая над Белгородской областью был сбит один украинский БПЛА. В селе Бессоновка дрон атаковал припаркованный грузовик, повредив кабину и цистерну. В результате пострадал водитель. Позже взорвался еще один автомобиль с двумя женщинами: погиб водитель и одна пассажирка, другая госпитализирована.
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