В Миассе Челябинской области 29 мая прошел первый день Медиафеста-2025, посвященный работе СМИ и PR. У озера Тургояк собрались специалисты из десяти регионов страны и Республики Казахстан.
«На Медиафесте представлены многие регионы Уральского федерального округа, а также Москва, Пензенская, Воронежская, Томская и Омская области, республики Татарстан и Башкортостан. Не изменяя традиции, приехали гости из Казахстана. Всего около 250 участников», — поделилась жена губернатора Алексея Текслера Ирина в своем telegram-канале.
Она подчеркнула, что ключевой площадкой форума стала пленарная дискуссия «Вклад медиа в Победу». Многие участники презентовали проекты, посвященные СВО и 80-летию Великой Победы. Среди участников также был зампредседателя правительства региона Сергей Зюсь. Он обратил внимание на выбор площадки, подчеркнув, что Миасс — город трудовой доблести.
На Медиафесте, который проходит в Миассе 29 и 30 мая, проходят мастер-классы, дискуссии, лекции и интерактивы. Программа предполагает также обмен опытом среди специалистов из разных регионов.
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