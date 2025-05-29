Жена губернатора Текслера подвела итоги первого дня Медиафеста. Фото

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Первый день Медиафеста посетили 250 человек, сообщила Ирина Текслер
Первый день Медиафеста посетили 250 человек, сообщила Ирина Текслер Фото:

В Миассе Челябинской области 29 мая прошел первый день Медиафеста-2025, посвященный работе СМИ и PR. У озера Тургояк собрались специалисты из десяти регионов страны и Республики Казахстан.

«На Медиафесте представлены многие регионы Уральского федерального округа, а также Москва, Пензенская, Воронежская, Томская и Омская области, республики Татарстан и Башкортостан. Не изменяя традиции, приехали гости из Казахстана. Всего около 250 участников», — поделилась жена губернатора Алексея Текслера Ирина в своем telegram-канале.

Она подчеркнула, что ключевой площадкой форума стала пленарная дискуссия «Вклад медиа в Победу». Многие участники презентовали проекты, посвященные СВО и 80-летию Великой Победы. Среди участников также был зампредседателя правительства региона Сергей Зюсь. Он обратил внимание на выбор площадки, подчеркнув, что Миасс — город трудовой доблести.

На Медиафесте, который проходит в Миассе 29 и 30 мая, проходят мастер-классы, дискуссии, лекции и интерактивы. Программа предполагает также обмен опытом среди специалистов из разных регионов.

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В Миассе Челябинской области 29 мая прошел первый день Медиафеста-2025, посвященный работе СМИ и PR. У озера Тургояк собрались специалисты из десяти регионов страны и Республики Казахстан. «На Медиафесте представлены многие регионы Уральского федерального округа, а также Москва, Пензенская, Воронежская, Томская и Омская области, республики Татарстан и Башкортостан. Не изменяя традиции, приехали гости из Казахстана. Всего около 250 участников», — поделилась жена губернатора Алексея Текслера Ирина в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что ключевой площадкой форума стала пленарная дискуссия «Вклад медиа в Победу». Многие участники презентовали проекты, посвященные СВО и 80-летию Великой Победы. Среди участников также был зампредседателя правительства региона Сергей Зюсь. Он обратил внимание на выбор площадки, подчеркнув, что Миасс — город трудовой доблести. На Медиафесте, который проходит в Миассе 29 и 30 мая, проходят мастер-классы, дискуссии, лекции и интерактивы. Программа предполагает также обмен опытом среди специалистов из разных регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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