29 мая 2025

В женской колонии Перми осужденные сдают ОГЭ и ЕГЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ИК-32 осужденные сдают выпускные экзамены
В ИК-32 осужденные сдают выпускные экзамены Фото:

В исправительной колонии №32 города Перми осужденные женщины начали сдавать государственные выпускные экзамены по образовательным программам 9 и 11 классов. По результатам испытаний они получат аттестаты государственного образца, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

«Повышение образовательного уровня осужденных является одной из целей исправления», — сообщила заместитель начальника ИК-32 Екатерина Шишигина. Отмечается, что получение образования в колонии способствует ресоциализации осужденных после освобождения, открывает перед ними возможности для трудоустройства и ведения законопослушного образа жизни.

В ГУФСИН пояснили, что общее образование получают все осужденные, не достигшие 30 лет. Для остальных обучение проводится по желанию. Кроме общеобразовательных программ, в колониях Пермского края доступны дистанционные курсы высшего образования, а также профессиональное обучение на базе профильных училищ. В ведомстве отметили, что развивающаяся система образования в учреждениях исполнения наказаний региона позволяет готовить осужденных к самостоятельной жизни после выхода на свободу.

Осужденные в ИК сдают выпускные экзамены
Осужденные в ИК сдают выпускные экзамены
Фото:

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В исправительной колонии №32 города Перми осужденные женщины начали сдавать государственные выпускные экзамены по образовательным программам 9 и 11 классов. По результатам испытаний они получат аттестаты государственного образца, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. «Повышение образовательного уровня осужденных является одной из целей исправления», — сообщила заместитель начальника ИК-32 Екатерина Шишигина. Отмечается, что получение образования в колонии способствует ресоциализации осужденных после освобождения, открывает перед ними возможности для трудоустройства и ведения законопослушного образа жизни. В ГУФСИН пояснили, что общее образование получают все осужденные, не достигшие 30 лет. Для остальных обучение проводится по желанию. Кроме общеобразовательных программ, в колониях Пермского края доступны дистанционные курсы высшего образования, а также профессиональное обучение на базе профильных училищ. В ведомстве отметили, что развивающаяся система образования в учреждениях исполнения наказаний региона позволяет готовить осужденных к самостоятельной жизни после выхода на свободу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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