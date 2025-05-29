В исправительной колонии №32 города Перми осужденные женщины начали сдавать государственные выпускные экзамены по образовательным программам 9 и 11 классов. По результатам испытаний они получат аттестаты государственного образца, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
«Повышение образовательного уровня осужденных является одной из целей исправления», — сообщила заместитель начальника ИК-32 Екатерина Шишигина. Отмечается, что получение образования в колонии способствует ресоциализации осужденных после освобождения, открывает перед ними возможности для трудоустройства и ведения законопослушного образа жизни.
В ГУФСИН пояснили, что общее образование получают все осужденные, не достигшие 30 лет. Для остальных обучение проводится по желанию. Кроме общеобразовательных программ, в колониях Пермского края доступны дистанционные курсы высшего образования, а также профессиональное обучение на базе профильных училищ. В ведомстве отметили, что развивающаяся система образования в учреждениях исполнения наказаний региона позволяет готовить осужденных к самостоятельной жизни после выхода на свободу.
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