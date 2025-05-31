31 мая 2025

В Перми мужчина напал с ножом на прохожего. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми мужчина напал с ножом на прохожего
В Перми мужчина напал с ножом на прохожего Фото:

Вечером 31 мая в Перми в Закамске между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и нанес оппоненту два удара в живот. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях. 

«Мужчина достал нож и чуть не убил прохожего. Между мужчинами произошел конфликт, после чего один из них достал нож и нанес своему оппоненту два удара в область живота. Весь асфальт был в алых пятнах, а пострадавший сильно истекал кровью. Ему вызвали скорую помощь», — сообщает telegram-канал «Пермское Чтиво» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в правоохранительные органы. На момент публикации ответ не поступил.

Нападавший остался на месте происшествия
Нападавший остался на месте происшествия
Фото:

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Вечером 31 мая в Перми в Закамске между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и нанес оппоненту два удара в живот. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях.  «Мужчина достал нож и чуть не убил прохожего. Между мужчинами произошел конфликт, после чего один из них достал нож и нанес своему оппоненту два удара в область живота. Весь асфальт был в алых пятнах, а пострадавший сильно истекал кровью. Ему вызвали скорую помощь», — сообщает telegram-канал «Пермское Чтиво» со ссылкой на очевидцев происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в правоохранительные органы. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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