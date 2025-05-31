В Перми мужчина напал с ножом на прохожего

Вечером 31 мая в Перми в Закамске между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и нанес оппоненту два удара в живот. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях.
«Мужчина достал нож и чуть не убил прохожего. Между мужчинами произошел конфликт, после чего один из них достал нож и нанес своему оппоненту два удара в область живота. Весь асфальт был в алых пятнах, а пострадавший сильно истекал кровью. Ему вызвали скорую помощь», — сообщает telegram-канал «Пермское Чтиво» со ссылкой на очевидцев происшествия.
Корреспондент URA.RU направил запрос в правоохранительные органы. На момент публикации ответ не поступил.
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