29 мая 2025

Несколько организаций Пермского края поставляли мясо по фиктивным документам

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из компаний поставляла говядину на курорт «Ключи»
Одна из компаний поставляла говядину на курорт «Ключи» Фото:

В Пермском крае выявлены факты поставки мясной продукции с поддельными ветеринарными сопроводительными документами. Этому причастны три юридических лица и пять индивидуальных предпринимателей. Нарушения были зафиксированы специалистами регионального Управления Россельхознадзора.

«В частности, одна из компаний осуществляла поставки говядины в ЗАО „Курорт Ключи“ и ООО „Комбинат школьного питания“. Несмотря на то, что СПСПК „Агрохаус“ не имел полномочий на оформление документов для 2,6 тонн мясной продукции», — сообщает Управления Россельхознадзора на официальном сайте. 

Аналогичные нарушения были обнаружены в деятельности организаций «Комбинат школьного питания» и «Галерея», а также у индивидуальных предпринимателей Половниковой В.П., Храмцовой А.О., Бушмелева И.Г., Самойлова С.В. и Пьянкова А.В.

Всем нарушителям были вынесены предостережения. Кроме того, регистрация уполномоченных лиц, осуществлявших оформление документов в государственной ветеринарной информационной системе, временно приостановлена на срок от 20 до 50 дней.

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В Пермском крае выявлены факты поставки мясной продукции с поддельными ветеринарными сопроводительными документами. Этому причастны три юридических лица и пять индивидуальных предпринимателей. Нарушения были зафиксированы специалистами регионального Управления Россельхознадзора. «В частности, одна из компаний осуществляла поставки говядины в ЗАО „Курорт Ключи“ и ООО „Комбинат школьного питания“. Несмотря на то, что СПСПК „Агрохаус“ не имел полномочий на оформление документов для 2,6 тонн мясной продукции», — сообщает Управления Россельхознадзора на официальном сайте.  Аналогичные нарушения были обнаружены в деятельности организаций «Комбинат школьного питания» и «Галерея», а также у индивидуальных предпринимателей Половниковой В.П., Храмцовой А.О., Бушмелева И.Г., Самойлова С.В. и Пьянкова А.В. Всем нарушителям были вынесены предостережения. Кроме того, регистрация уполномоченных лиц, осуществлявших оформление документов в государственной ветеринарной информационной системе, временно приостановлена на срок от 20 до 50 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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