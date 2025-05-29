Несколько организаций Пермского края поставляли мясо по фиктивным документам

В Пермском крае выявлены факты поставки мясной продукции с поддельными ветеринарными сопроводительными документами. Этому причастны три юридических лица и пять индивидуальных предпринимателей. Нарушения были зафиксированы специалистами регионального Управления Россельхознадзора.
«В частности, одна из компаний осуществляла поставки говядины в ЗАО „Курорт Ключи“ и ООО „Комбинат школьного питания“. Несмотря на то, что СПСПК „Агрохаус“ не имел полномочий на оформление документов для 2,6 тонн мясной продукции», — сообщает Управления Россельхознадзора на официальном сайте.
Аналогичные нарушения были обнаружены в деятельности организаций «Комбинат школьного питания» и «Галерея», а также у индивидуальных предпринимателей Половниковой В.П., Храмцовой А.О., Бушмелева И.Г., Самойлова С.В. и Пьянкова А.В.
Всем нарушителям были вынесены предостережения. Кроме того, регистрация уполномоченных лиц, осуществлявших оформление документов в государственной ветеринарной информационной системе, временно приостановлена на срок от 20 до 50 дней.
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