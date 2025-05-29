29 мая 2025

Ямальская следователь выиграла конкурс «Автоледи»

Сотрудница следкома ЯНАО Лебедева стала победительницей конкурса вождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшей автоледи Салехарда стала следователь СК
Лучшей автоледи Салехарда стала следователь СК Фото:

В Салехарде 29-30 мая прошел ежегодный городской конкурс профессионального мастерства среди женщин-водителей — «Автоледи». Победителем стала помощник руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Ольга Лебедева, сообщают в управлении. 

«Помощник руководителя следственного управления (по общественно-политической работе) СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Ольга Владимировна Лебедева стала победителем ежегодного конкурса „Автоледи“, — говорится в сообщении окружного следкома в Telegram. 

Конкурсная программа была разделена на два этапа. Сначала участницы прошли теоретический экзамен по правилам дорожного движения. На выполнение заданий каждой конкурсантке предоставили 20 минут. Второй этап включал в себя практические упражнения: женщины показывали мастерство вождения, выполняя параллельную парковку, прохождение «змейки» и другие элементы.

Первое место заняла Ольга Владимировна Лебедева, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Жюри отметило ее уверенность за рулем и отличные знания ПДД. Теперь Ольге Лебедевой предстоит представить Салехард на окружном этапе конкурса «Автоледи», который пройдет в сентябре 2025 года в Губкинском. 

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В Салехарде 29-30 мая прошел ежегодный городской конкурс профессионального мастерства среди женщин-водителей — «Автоледи». Победителем стала помощник руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Ольга Лебедева, сообщают в управлении.  «Помощник руководителя следственного управления (по общественно-политической работе) СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Ольга Владимировна Лебедева стала победителем ежегодного конкурса „Автоледи“, — говорится в сообщении окружного следкома в Telegram.  Конкурсная программа была разделена на два этапа. Сначала участницы прошли теоретический экзамен по правилам дорожного движения. На выполнение заданий каждой конкурсантке предоставили 20 минут. Второй этап включал в себя практические упражнения: женщины показывали мастерство вождения, выполняя параллельную парковку, прохождение «змейки» и другие элементы. Первое место заняла Ольга Владимировна Лебедева, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Жюри отметило ее уверенность за рулем и отличные знания ПДД. Теперь Ольге Лебедевой предстоит представить Салехард на окружном этапе конкурса «Автоледи», который пройдет в сентябре 2025 года в Губкинском. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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