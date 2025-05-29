В ХМАО банда зарабатывала миллионы рублей на фиктивных браках с бойцами СВО

В Нижневартовске женщина вместе с подельниками, один из которых является сотрудником полиции, сколотили ОПГ и наживались на выплатах ветеранам СВО. Они уговаривали граждан заключать браки, отправляли мужчин на фронт и получали выплаты, положенные им за участие в спецоперации, и заработали на ветеранах более 3,5 миллионов рублей.
«Организатор вместе с подельниками заставляли граждан заключать браки и уговаривали мужей отправиться в зону СВО. А затем присваивали деньги, которые „жены“ получали в качестве выплат супругам», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
По данным инсайдера, силовики взялись за ОПГ после того, как одна из фиктивных жен отказалась делиться деньгами с организаторами преступной схемы и написала на них заявление. Банда успела нажиться на пятерых югорчанах. Один из них будучи уже на фронте написал заявление о том, что у него похитили деньги. Одним из участников ОПГ был сотрудник полиции: он передавал организаторше данные о мужчинах, которых впоследствии женили и отправляли в зону СВО. Сейчас все фигуранты задержаны и заключены под стражу.
«В настоящее время сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по ХМАО проверяют информацию о причастности действующего сотрудника УМВД России по Нижневартовску к противоправной схеме. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
URA.RU запросило комментарий в следственном комитете региона. На момент публикации ответ не поступил.
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