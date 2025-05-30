С первыми по-настоящему теплыми днями все чаще хочется улететь туда, где шум волн, солнце и полный релакс. Короткий перелет — и вы уже на курорте. Аэропорты ХМАО этим летом предлагают прямые рейсы на юг — как по России, так и за ее пределы. Агентство URA.RU изучило цены на билеты в одну сторону и выяснило, во сколько обойдется югорчанам перелет на южные курорты без пересадок.
Юг России — от девяти тысяч рублей
Из Нижневартовска можно купить билет в Сочи от 9,4 тысяч рублей. Это один из самых востребованных и доступных курортов для жителей округа. На этом направлении работает несколько авиакомпаний с разным расписанием. Из Ханты-Мансийска перелет в Сочи стоит от 14,5 тысячи рублей, а из Сургута обойдется в сумму от 13,7 тысячи.
Другое популярное направление — Минеральные Воды. Сюда можно вылететь напрямую из Сургута или Нижневартовска. Стоимость билетов на прямые рейсы из Сургута стартует от 15 тысячи рублей. В пик сезона минимальная цена может составлять от 22 тысяч рублей. Из Нижневартовска остались предложения от 18 тыс. руб.
На фоне остальных российских направлений выделяется Грозный. Прямой рейс из Сургута стоит от 18 тысяч рублей. Это не классический морской курорт, но направление пользуется устойчивым спросом летом благодаря горам, солнцу и особой атмосфере.
Международные перелеты — дороже, но без пересадок
Среди зарубежных курортов самыми доступными остаются Киргизия и Узбекистан. Прямой перелет из Сургута можно найти от 14 444 рублей (в Фергану). В ту же ценовую категорию попадают Ош (Киргизия) — от 14 534 руб., Ташкент (Узбекистан) — от 15 907 рублей и Ереван (Армения) — от 14 709 руб.
Из Нижневартовска на юг Средней Азии — в Наманган (Узбекистан) — можно улететь от 12 068 рублей. В Баку (Азербайджан) билеты стартуют от 24 314 руб.
Наиболее дорогими остаются рейсы в Анталью (Турция) и Дубай (ОАЭ). Перелет из Сургута в Анталью обойдется от 25 561 рубля, в Дубай — от 25 000 руб. При этом билеты в Дубай пользуются высоким спросом — на ближайшие даты их уже не найти. Свободные места раскупают быстро, особенно в сезон отпусков.
Курорты и цены (в одну сторону, от ):
Россия:
- Сочи (из Сургута) — от 13 700 руб.
- Сочи (из Нижневартовска) — от 9 324 руб.
- Сочи (из Ханты-Мансийска) — от 14 566 руб.
- Минеральные Воды (из Нижневартовска) — от 18 343 руб.
- Минеральные Воды (из Сургута) — от 15 423 руб.
- Грозный (из Сургута) — от 18 774 руб.
Международные направления:
- Анталья (Турция, из Сургута) — от 25 561 руб.
- Баку (Азербайджан, из Нижневартовска) — от 24 314 руб.
- Ош (Киргизия, из Сургута) — от 14 534 руб.
- Бишкек (Киргизия, из Сургута) — от 17 768 руб.
- Ташкент (Узбекистан, из Сургута) — от 15 907 руб.
- Фергана (Узбекистан, из Сургута) — от 14 444 руб.
- Ереван (Армения, из Сургута) — от 14 709 руб.
- Худжанд (Таджикистан, из Сургута) — от 17 828 руб.
- Наманган (Узбекистан, из Нижневартовска) — от 12 068 руб.
- Дубай (ОАЭ, из Сургута) — от 25 000 руб.
Цены приведены на май-июнь 2025 года. Указана минимальная стоимость билета в одну сторону без учета багажа. Данные могут меняться в зависимости от даты вылета, загруженности рейса, тарифа и условий авиакомпаний.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО летом запустят новые авиарейсы на юг. В июне начнут летать самолеты из Сургута в Анталью.
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