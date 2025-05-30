Свыше 300 предпринимателей собрались на главном форуме в Ноябрьске

В Ноябрьске прошел ежегодный форум «Дни малого бизнеса», который собрал свыше 300 предпринимателей региона. Ключевое окружное бизнес-событие объединило представителей малого и среднего бизнеса, экспертов, лидеров мнений и представителей органов власти. Форум прошел в гибридном формате — часть участников работала очно, часть присоединилась онлайн. Подробности сообщают в окружном правительстве.
«Ежегодное окружное бизнес-событие состоялось в Ноябрьске. К работе форума очно и онлайн присоединились ямальские предприниматели, а также эксперты, лидеры мнений и представители власти», — говорится в релизе окружных властей.
В этом году основное внимание уделили цифровым технологиям и внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. В рамках форума прошли практические занятия по использованию ИИ, обсуждались тренды будущего и инновационные решения для повышения эффективности предприятий. Участники познакомились с бесплатными сервисами и методиками, которые помогут автоматизировать работу и улучшить клиентский сервис.
Особое место в программе заняла пленарная сессия с участием руководства региона. Как отметил директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов, форум традиционно становится главной площадкой для обсуждения мер поддержки предпринимательства, обмена опытом между бизнесом и властью, а также презентации новых инструментов для повышения конкурентоспособности.
Значимым событием форума стал конкурс «Старт бизнеса в IT-сфере», в котором приняли участие студенты Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий. Молодые программисты представили решения для автоматизации бизнеса — в частности, Telegram-боты для магазинов и сервисов профориентации.
Лучшей признана команда, разработавшая чат-бот для родителей учащихся школы программирования «Кодики». Победители получили дипломы, подарки от генерального партнера форума, а также предложения о сотрудничестве от предпринимателей региона.
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