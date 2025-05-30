Небензя раскрыл, что «принципиально важно» для России в конфликте на Украине

Россия считает «принципиально» важным добиться окончательного и устойчивого урегулирования причин конфликта на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Для нас принципиально важно, чтобы первопричины конфликта были урегулированы», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция ведется на сайте организации. Постпред отметил, что коренные причины должны быть решены «раз и навсегда».
Ранее Небензя отметил, что в случае введения режима перемирия западные государства обязаны приостановить поставки вооружения Украине. Кроме того, он подчеркнул необходимость отказа Киева от проведения мобилизации, передает ОТР.
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