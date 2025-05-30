Небензя раскрыл, что «принципиально важно» для России в конфликте на Украине

Небензя: России важно, чтобы причины конфликта на Украине были урегулированы
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Небензя отметил, что первопричины конфликта должны быть решены навсегда
Небензя отметил, что первопричины конфликта должны быть решены навсегда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия считает «принципиально» важным добиться окончательного и устойчивого урегулирования причин конфликта на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Для нас принципиально важно, чтобы первопричины конфликта были урегулированы», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция ведется на сайте организации. Постпред отметил, что коренные причины должны быть решены «раз и навсегда».

Ранее Небензя отметил, что в случае введения режима перемирия западные государства обязаны приостановить поставки вооружения Украине. Кроме того, он подчеркнул необходимость отказа Киева от проведения мобилизации, передает ОТР

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Россия считает «принципиально» важным добиться окончательного и устойчивого урегулирования причин конфликта на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Для нас принципиально важно, чтобы первопричины конфликта были урегулированы», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция ведется на сайте организации. Постпред отметил, что коренные причины должны быть решены «раз и навсегда». Ранее Небензя отметил, что в случае введения режима перемирия западные государства обязаны приостановить поставки вооружения Украине. Кроме того, он подчеркнул необходимость отказа Киева от проведения мобилизации, передает ОТР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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