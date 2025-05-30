Россия уличила Британию в цифровой агрессии

Намерения Великобритании сформировать киберкомандование и привлечь хакеров для противодействия России доказывают участие королевства в «цифровой агрессии». Это может привести к развитию широкомасштабного противостояния. Об этом сообщается в комментарии посольства России в Соединенном Королевстве.
«Проводимая Лондоном подготовка наступательного киберпотенциала к применению против России чревата разжиганием крупномасштабного противостояния в пространстве ИКТ (информационно-коммуникационные технологии — прим. ТАСС)», — передает ТАСС комментарий российского посольства. Там предупредили, что это способно привести к последствиям, которые трудно предугадать, в том числе и для самой Великобритании. Согласно сообщению посольства, британская сторона фактически косвенно подтверждает свое участие в цифровой агрессии, уже осуществляемой против России.
Ранее Великобритания объявила о планах ввести новые санкции против России, а также о намерении заключить совместный с ЕС пакт об обороне и безопасности на фоне конфликта на Украине. Эти шаги сопровождаются усилением сотрудничества Лондона с европейскими странами в вопросах кибербезопасности и обороны.
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