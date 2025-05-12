Bloomberg: Британия готова объявить новые санкции против России

Bloomberg: Великобритания объявит о санкциях против РФ на встрече министров
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Великобритания собирается ввести новые ограничения против РФ
Великобритания собирается ввести новые ограничения против РФ Фото:

Великобритания планирует объявить о введении новых санкций против России, которые будут направлены как на организации, так и частные лица. Их в ближайшее время может анонсировать министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.

«Министр иностранных дел Дэвид Лэмми намерен объявить о новых санкциях против России. Поскольку Великобритания впервые принимает у себя встречу министров безопасности европейских стран», — пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, новые ограничительные меры будут озвучены в Лондоне в ходе предстоящего саммита стран из так называемой группы «Веймар+», куда входят представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза. В санкционный список могут попасть как российские компании, так и частные лица, оказывающие содействие спецоперации на территории Украины.

Как сообщало URA.RU ранее, Великобритания и ЕС готовятся представить совместный пакт об обороне и безопасности, который позволит Лондону стать участником европейской оборонной политики. В готовящемся соглашении отмечается, что стороны столкнулись с «решающим моментом» и «величайшей угрозой за поколение», особенно в связи с конфликтом на Украине.

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Великобритания планирует объявить о введении новых санкций против России, которые будут направлены как на организации, так и частные лица. Их в ближайшее время может анонсировать министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми. «Министр иностранных дел Дэвид Лэмми намерен объявить о новых санкциях против России. Поскольку Великобритания впервые принимает у себя встречу министров безопасности европейских стран», — пишет агентство Bloomberg. По данным издания, новые ограничительные меры будут озвучены в Лондоне в ходе предстоящего саммита стран из так называемой группы «Веймар+», куда входят представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза. В санкционный список могут попасть как российские компании, так и частные лица, оказывающие содействие спецоперации на территории Украины. Как сообщало URA.RU ранее, Великобритания и ЕС готовятся представить совместный пакт об обороне и безопасности, который позволит Лондону стать участником европейской оборонной политики. В готовящемся соглашении отмечается, что стороны столкнулись с «решающим моментом» и «величайшей угрозой за поколение», особенно в связи с конфликтом на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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