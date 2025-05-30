Тихонов выступил против избрания Дзюбы в Госдуму

Тихонов: Дзюбе не стоит избираться в Госдуму
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Дзюба не должен попасть в Госдуму
Дзюба не должен попасть в Госдуму Фото:

Футболисту Артему Дзюбе не стоит избираться в Государственную думу РФ. Такое мнение высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Ни Дзюбе, ни кому-либо из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась», — подчеркнул Тихонов.

Ранее с критикой участия спортсменов в политике выступала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявившая, что бывшие спортсмены должны передавать опыт младшему поколению, а не идти в Госдуму. В то же время некоторые из них, такие как олимпийская чемпионка Светлана Журова, совмещают депутатскую деятельность с поддержкой спортивной отрасли.

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Футболисту Артему Дзюбе не стоит избираться в Государственную думу РФ. Такое мнение высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. «Ни Дзюбе, ни кому-либо из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась», — подчеркнул Тихонов. Ранее с критикой участия спортсменов в политике выступала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявившая, что бывшие спортсмены должны передавать опыт младшему поколению, а не идти в Госдуму. В то же время некоторые из них, такие как олимпийская чемпионка Светлана Журова, совмещают депутатскую деятельность с поддержкой спортивной отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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