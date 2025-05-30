Тихонов выступил против избрания Дзюбы в Госдуму

Футболисту Артему Дзюбе не стоит избираться в Государственную думу РФ. Такое мнение высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
«Ни Дзюбе, ни кому-либо из спортсменов в Госдуме делать нечего. Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась», — подчеркнул Тихонов.
Ранее с критикой участия спортсменов в политике выступала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявившая, что бывшие спортсмены должны передавать опыт младшему поколению, а не идти в Госдуму. В то же время некоторые из них, такие как олимпийская чемпионка Светлана Журова, совмещают депутатскую деятельность с поддержкой спортивной отрасли.
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