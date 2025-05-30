В Казахстане взорвалась заправка, есть жертвы

В Казахстане при взрыве на автогазозаправке погибли два человека
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Взрыв произошел в Казахстане
Взрыв произошел в Казахстане Фото:

Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате взрыва на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

«На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания», — говорится в сообщении ведомства, его цитирует ТАСС.

По данным спасателей, пожар удалось локализовать. В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания.

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Два человека погибли, еще 12 получили травмы в результате взрыва на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ЧС). «На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания», — говорится в сообщении ведомства, его цитирует ТАСС. По данным спасателей, пожар удалось локализовать. В ликвидации последствий взрыва и тушении огня участвуют 60 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели проводят эвакуацию жителей из опасной зоны и охлаждают газовоз, чтобы предотвратить повторные возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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