В Казахстане на территории автозаправочной станции произошел сильный взрыв, в результате которого имеются пострадавшие. Об этом информирует местное издание Tengrinews, ссылаясь на Министерство по чрезвычайным ситуациям республики в своем telegram-канале. По данным ведомства, на АЗС произошел взрыв с последующим возникновением пожара, который распространился на находившиеся поблизости здания и сооружения.
В результате инцидента, по информации МЧС, погибли два человека, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Чрезвычайное происшествие произошло в городе Кульсары Атырауской области, которая на востоке граничит с Астраханской областью. В связи со случившимся местные власти провели экстренное совещание. Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции URA.RU.
23:15 Полиция завела уголовное дело после взрыва на газовой автозаправке в Казахстане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
23:16 Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб, сообщили в Атырауском областном департаменте полиции. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство.
23:22 При взрыве на заправке в Казахстане пострадали четверо детей. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области.
23:26 Пожар локализован в 20:15, ликвидирован в 21:47. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек, сообщили в ДЧС области.
23:28 После взрыва газа в Кульсары 14 человек было доставлено в больницу, десять из них госпитализированы. Об этом сообщает NUR.kz.
23:29 Погибшие — сотрудники АЗС. Это супруги, находившиеся в момент взрыва на рабочем месте, пишет telegram-канал ORDA.
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