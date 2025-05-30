Муж и жена погибли во время взрыва на заправке в Казахстане

В результате взрыва, произошедшего на автозаправочной станции в городе Кульсары в Казахстане, погибли двое сотрудников. Как стало известно, жертвами трагедии стали супруги, находившиеся на смене в момент происшествия, сообщают очевидцы.
«43-летний мужчина находился внутри цистерны, когда прогремел взрыв. Его супруга, 40-летняя женщина, в это время была внутри здания заправки. Оба скончались на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал ORDA.
Взрыв на АЗС в Казахстане произошел 30 мая. Силами пожарных возгорание удалось локализовать к 20:15, а полностью ликвидировать — к 21:47. По последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 16 человек.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, полицейские и следователи. Ведется расследование для установления всех обстоятельств и причин случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о последних новостях с места ЧП.
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