30 мая 2025

Муж и жена погибли во время взрыва на заправке в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего 16 человек пострадали из-за взрыва на АЗС в Казахстане
Всего 16 человек пострадали из-за взрыва на АЗС в Казахстане Фото:
новость из сюжета
В Казахстане прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на АЗС

В результате взрыва, произошедшего на автозаправочной станции в городе Кульсары в Казахстане, погибли двое сотрудников. Как стало известно, жертвами трагедии стали супруги, находившиеся на смене в момент происшествия, сообщают очевидцы. 

«43-летний мужчина находился внутри цистерны, когда прогремел взрыв. Его супруга, 40-летняя женщина, в это время была внутри здания заправки. Оба скончались на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал ORDA. 

Взрыв на АЗС в Казахстане произошел 30 мая. Силами пожарных возгорание удалось локализовать к 20:15, а полностью ликвидировать — к 21:47. По последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 16 человек.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, полицейские и следователи. Ведется расследование для установления всех обстоятельств и причин случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о последних новостях с места ЧП. 

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В результате взрыва, произошедшего на автозаправочной станции в городе Кульсары в Казахстане, погибли двое сотрудников. Как стало известно, жертвами трагедии стали супруги, находившиеся на смене в момент происшествия, сообщают очевидцы.  «43-летний мужчина находился внутри цистерны, когда прогремел взрыв. Его супруга, 40-летняя женщина, в это время была внутри здания заправки. Оба скончались на месте», — передает слова очевидцев telegram-канал ORDA.  Взрыв на АЗС в Казахстане произошел 30 мая. Силами пожарных возгорание удалось локализовать к 20:15, а полностью ликвидировать — к 21:47. По последним данным, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 16 человек. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, полицейские и следователи. Ведется расследование для установления всех обстоятельств и причин случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает о последних новостях с места ЧП. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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