30 мая 2025

ВСУ атаковали Брянскую область, ранен мирный житель

Украинские дроны нанесли удар по Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон ранил мирного жителя в Брянской области
Дрон ранил мирного жителя в Брянской области Фото:

Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по поселку Уборки в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал глава региона. Он уточнил, что атака произошла в ночное время. По словам Богомаза, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее, в мае 2025 года, украинские беспилотники уже атаковали населенные пункты Брянской области, в том числе село Каменский Хутор, где были ранены три мирных жителя. Министерство обороны России также регулярно сообщает о перехватах украинских дронов над приграничными областями, включая Ростовскую и Белгородскую. Власти региона призывают жителей сохранять бдительность из-за продолжающихся атак.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по поселку Уборки в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал глава региона. Он уточнил, что атака произошла в ночное время. По словам Богомаза, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее, в мае 2025 года, украинские беспилотники уже атаковали населенные пункты Брянской области, в том числе село Каменский Хутор, где были ранены три мирных жителя. Министерство обороны России также регулярно сообщает о перехватах украинских дронов над приграничными областями, включая Ростовскую и Белгородскую. Власти региона призывают жителей сохранять бдительность из-за продолжающихся атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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