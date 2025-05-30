ВСУ атаковали Брянскую область, ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по поселку Уборки в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал глава региона. Он уточнил, что атака произошла в ночное время. По словам Богомаза, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее, в мае 2025 года, украинские беспилотники уже атаковали населенные пункты Брянской области, в том числе село Каменский Хутор, где были ранены три мирных жителя. Министерство обороны России также регулярно сообщает о перехватах украинских дронов над приграничными областями, включая Ростовскую и Белгородскую. Власти региона призывают жителей сохранять бдительность из-за продолжающихся атак.
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