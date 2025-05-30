30 мая 2025

Во Владивостоке врачи обвиняются в продаже младенцев за границу

Во Владивостоке в суд передали дело о медиках, торговавших детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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13 детей были проданы за 53 млн рублей
13 детей были проданы за 53 млн рублей Фото:

Во Фрунзенский районный суд Владивостока передано уголовное дело в отношении восьми медработников частной клиники, которых обвиняют в торговле детьми и их незаконном вывозе за границу. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинские документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, под видом лечения бесплодия сотрудники клиники применяли вспомогательные репродуктивные технологии, чтобы культивировать эмбрионы и обеспечивать рождение детей для последующей продажи и вывоза за рубеж.

Как установили следственные органы, обвиняемые совершили куплю-продажу 13 новорожденных, которые находились в беспомощном состоянии. Общая сумма вознаграждения за эти действия превысила 53 миллиона рублей.

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Во Фрунзенский районный суд Владивостока передано уголовное дело в отношении восьми медработников частной клиники, которых обвиняют в торговле детьми и их незаконном вывозе за границу. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. «В ходе предварительного следствия установлено, что с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинские документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, под видом лечения бесплодия сотрудники клиники применяли вспомогательные репродуктивные технологии, чтобы культивировать эмбрионы и обеспечивать рождение детей для последующей продажи и вывоза за рубеж. Как установили следственные органы, обвиняемые совершили куплю-продажу 13 новорожденных, которые находились в беспомощном состоянии. Общая сумма вознаграждения за эти действия превысила 53 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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