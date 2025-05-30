30 мая 2025

На стройке в ХМАО рухнул кран. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Сургуте (ХМАО) на строительной площадке жилого комплекса «Гринкорд» по улице Крылова упал кран. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

Кран упал на стройке 30 мая
Кран упал на стройке 30 мая
Фото:

«В Сургуте упал кран. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел накануне днем на стройплощадке за домом Билецкого, 9», — сообщает telegram-канал «К-Информ». Информация о пострадавших не уточняется.

Гранд-квартал «Гринкорд» возводится в 44-м микрорайоне. Застройщиком является компания «Азбука Development». На кадрах в сети у строительного крана переломилась верхняя часть и упала на строящийся дом.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику и в УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) на строительной площадке жилого комплекса «Гринкорд» по улице Крылова упал кран. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «В Сургуте упал кран. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел накануне днем на стройплощадке за домом Билецкого, 9», — сообщает telegram-канал «К-Информ». Информация о пострадавших не уточняется. Гранд-квартал «Гринкорд» возводится в 44-м микрорайоне. Застройщиком является компания «Азбука Development». На кадрах в сети у строительного крана переломилась верхняя часть и упала на строящийся дом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику и в УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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