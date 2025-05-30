В Сургуте (ХМАО) на строительной площадке жилого комплекса «Гринкорд» по улице Крылова упал кран. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«В Сургуте упал кран. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел накануне днем на стройплощадке за домом Билецкого, 9», — сообщает telegram-канал «К-Информ». Информация о пострадавших не уточняется.
Гранд-квартал «Гринкорд» возводится в 44-м микрорайоне. Застройщиком является компания «Азбука Development». На кадрах в сети у строительного крана переломилась верхняя часть и упала на строящийся дом.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику и в УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
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