«Рядом находится АЗС»: очевидец рассказал о мощном пожаре на старейшей пекарне города

Загоревшаяся в Красноярске пекарня находится рядом с заправкой
© Служба новостей «URA.RU»
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В непосредственной близости от места пожара находится заправка (архивное фото)
В непосредственной близости от места пожара находится заправка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Старейшая пекарня горит в Красноярске

Красноярская пекарня «Лагуна», на территории которой произошел пожар, расположена в непосредственной близости от автозаправочной станции «Ачинск нефть». Об этом сообщил URA.RU очевидец происшествия.

«Еще один нюанс: рядом находится АЗС „Ачинск нефть“», — рассказал Виталий в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. Собеседник также отметил, что на месте пожара дежурят два экипажа скорой медицинской помощи.

Кроме того, по словам Виталия, пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания в одном из зданий. Проезд по улице Тамбовской был перекрыт сотрудниками Госавтоинспекции.

Пожар в пекарне «Лагуна» начался днем 31 мая, его площадь достигла 1500 квадратных метров. Из здания эвакуировались 60 человек. Подробнее о происшествии URA.RU сообщило в онлайн-трансляции

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Красноярская пекарня «Лагуна», на территории которой произошел пожар, расположена в непосредственной близости от автозаправочной станции «Ачинск нефть». Об этом сообщил URA.RU очевидец происшествия. «Еще один нюанс: рядом находится АЗС „Ачинск нефть“», — рассказал Виталий в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. Собеседник также отметил, что на месте пожара дежурят два экипажа скорой медицинской помощи. Кроме того, по словам Виталия, пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания в одном из зданий. Проезд по улице Тамбовской был перекрыт сотрудниками Госавтоинспекции. Пожар в пекарне «Лагуна» начался днем 31 мая, его площадь достигла 1500 квадратных метров. Из здания эвакуировались 60 человек. Подробнее о происшествии URA.RU сообщило в онлайн-трансляции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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