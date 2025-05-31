«Рядом находится АЗС»: очевидец рассказал о мощном пожаре на старейшей пекарне города

Красноярская пекарня «Лагуна», на территории которой произошел пожар, расположена в непосредственной близости от автозаправочной станции «Ачинск нефть». Об этом сообщил URA.RU очевидец происшествия.
«Еще один нюанс: рядом находится АЗС „Ачинск нефть“», — рассказал Виталий в ходе беседы с корреспондентом URA.RU. Собеседник также отметил, что на месте пожара дежурят два экипажа скорой медицинской помощи.
Кроме того, по словам Виталия, пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания в одном из зданий. Проезд по улице Тамбовской был перекрыт сотрудниками Госавтоинспекции.
Пожар в пекарне «Лагуна» начался днем 31 мая, его площадь достигла 1500 квадратных метров. Из здания эвакуировались 60 человек. Подробнее о происшествии URA.RU сообщило в онлайн-трансляции.
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