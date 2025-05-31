Появились кадры обрушившегося на пассажирский поезд моста в Брянской области

В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале «RT на русском».
«Кадры с поездом, на который упал мост в Брянской области. Видео публикуют в сети», — сообщает издание со ссылкой на местные паблики.
Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. По неподтвержденным данным семь человек пострадали. telegram-канала Mash сообщает, что возможной причиной падения моста стал подрыв.
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