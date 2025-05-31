31 мая 2025

Появились кадры обрушившегося на пассажирский поезд моста в Брянской области

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В момент обрушения поезд проезжал под мостом
В момент обрушения поезд проезжал под мостом Фото:
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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале «RT на русском».

«Кадры с поездом, на который упал мост в Брянской области. Видео публикуют в сети», — сообщает издание со ссылкой на местные паблики.

Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. По неподтвержденным данным семь человек пострадали. telegram-канала Mash сообщает, что возможной причиной падения моста стал подрыв.

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В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале «RT на русском». «Кадры с поездом, на который упал мост в Брянской области. Видео публикуют в сети», — сообщает издание со ссылкой на местные паблики. Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. По неподтвержденным данным семь человек пострадали. telegram-канала Mash сообщает, что возможной причиной падения моста стал подрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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