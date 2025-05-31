31 мая 2025

Mash: семь человек пострадали при обрушении моста с поездом в Брянской области

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Предварительно, пострадало минимум семь человек
Предварительно, пострадало минимум семь человек Фото:
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Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

В Брянской области обрушился мост с автомобилями, в результате чего минимум семь человек пострадали. По предварительной версии, причиной происшествия мог стать подрыв конструкции, сообщают СМИ.

«Минимум семь человек пострадали в результате обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Предварительная причина — подрыв. Предположительно, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции. Фура и легковушка улетели под строение», — говорится в сообщении telegram-канала Mash.

Ранее сообщалось, что в Брянской области произошло обрушение моста, по которому в момент происшествия двигались автомобили. Впоследствии в конструкцию моста врезался поезд, говорилось в заявлениях telegram-каналов. Высказывалась версия, что мост мог разрушиться из-за того, что состав врезался в опору моста.

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В Брянской области обрушился мост с автомобилями, в результате чего минимум семь человек пострадали. По предварительной версии, причиной происшествия мог стать подрыв конструкции, сообщают СМИ. «Минимум семь человек пострадали в результате обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Предварительная причина — подрыв. Предположительно, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции. Фура и легковушка улетели под строение», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Ранее сообщалось, что в Брянской области произошло обрушение моста, по которому в момент происшествия двигались автомобили. Впоследствии в конструкцию моста врезался поезд, говорилось в заявлениях telegram-каналов. Высказывалась версия, что мост мог разрушиться из-за того, что состав врезался в опору моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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