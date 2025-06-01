К ликвидации последствий аварии в Брянской области привлекли 180 человек

Порядка 180 специалистов и 60 единиц техники задействованы в ликвидации последствий обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«К ликвидации последствий аварии привлечено порядка 180 человек и 60 единиц техники», — уточнили в министерстве.
По информации региональных властей, инцидент произошел после обрушения автомобильного моста. Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее рассказал, что авария случилась на железнодорожном перегоне, где из-за разрушения пролетного строения моста произошел сход локомотива и нескольких вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов — Москва. В Московской железной дороге уточнили, что причиной аварии стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.
Обрушение произошло в ночь на 1 июня. Мост с автомобилями рухнул на железнодорожные пути, когда по ним проходил пассажирский поезд. По последним данным Минздрава, госпитализированы 17 пострадавших, включая ребенка. Больше сотни человек доставлены в пункты временного размещения. Подробности происшествия и ход расследования — в онлайн-трансляции URA.RU.
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