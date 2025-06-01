Медики из Москвы выехали в Брянскую область для помощи пострадавшим в катастрофе

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Врачи из Москвы выехали в Брянскую область
Врачи из Москвы выехали в Брянскую область Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы направлены в Брянскую область для оказания неотложной помощи пострадавшим при крушении пассажирского поезда, в числе которых находится ребенок. Об этом 1 июня сообщает департамент здравоохранения Москвы.

«Московские медики включились в мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Туда за пострадавшими, в том числе ребенком, следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обвалился на проходящий пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате происшествия погибли не менее семи человек, еще десятки получили травмы различной степени тяжести.

Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.

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Бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы направлены в Брянскую область для оказания неотложной помощи пострадавшим при крушении пассажирского поезда, в числе которых находится ребенок. Об этом 1 июня сообщает департамент здравоохранения Москвы. «Московские медики включились в мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Туда за пострадавшими, в том числе ребенком, следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обвалился на проходящий пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате происшествия погибли не менее семи человек, еще десятки получили травмы различной степени тяжести. Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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