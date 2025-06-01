Мост рухнул на пассажирский поезд под Брянском, погибли люди: что известно к утру 1 июня

Богомаз: мост обрушился на поезд в Брянской области, погибли семеро
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Катастрофа в Брянской области: поезд столкнулся с обрушившимся мостом, есть жертвы
Катастрофа в Брянской области: поезд столкнулся с обрушившимся мостом, есть жертвы Фото:
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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В ночь на 1 июня в Брянской области рухнувший автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд «Климов — Москва». В результате катастрофы погибли как минимум семь человек, десятки ранены, а следствие ищет причины, включая возможный подрыв. Подробности — в материале URA.RU.

Обрушение моста на поезд

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошла крупная транспортная катастрофа. Автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в момент прохождения под ним пассажирского поезда №86 «Климов — Москва». Поезд врезался в обвалившиеся конструкции. Движение по участку полностью остановлено. На опубликованных кадрах видны поврежденные вагоны и обломки моста. Московская железная дорога предварительно назвала причиной «незаконное вмешательство в деятельность транспорта», а СК начал проверку.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, в результате трагедии погибли как минимум семь человек — все пассажиры поезда. Общее число пострадавших достигло 44 человек. Министерство здравоохранения РФ сообщило о госпитализации 17 человек, включая одного ребенка. Двое из госпитализированных, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Реакция властей и помощь

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт ЧП и сообщил, что все экстренные службы задействованы. На месте работают МЧС, медики и представители власти. Создан оперативный штаб. Проводится эвакуация людей из зоны, где существует риск обрушения еще одного пролета моста. Власти готовы при необходимости перевезти тяжело пострадавших санитарной авиацией в московские клиники по решению медиков.

Расследование причин

Ряд telegram-каналов со ссылкой на источники выдвигают версию о целенаправленном подрыве моста как причине катастрофы. По их неподтвержденной информации, на опорах моста и железнодорожных шпалах могли быть заложены взрывные устройства, сдетонировавшие в момент прохождения поезда. Официальные следственные органы (Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, транспортная прокуратура) начали проверку всех обстоятельств случившегося, включая возможные версии. Расследование продолжается.

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В ночь на 1 июня в Брянской области рухнувший автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд «Климов — Москва». В результате катастрофы погибли как минимум семь человек, десятки ранены, а следствие ищет причины, включая возможный подрыв. Подробности — в материале URA.RU. Обрушение моста на поезд В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошла крупная транспортная катастрофа. Автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в момент прохождения под ним пассажирского поезда №86 «Климов — Москва». Поезд врезался в обвалившиеся конструкции. Движение по участку полностью остановлено. На опубликованных кадрах видны поврежденные вагоны и обломки моста. Московская железная дорога предварительно назвала причиной «незаконное вмешательство в деятельность транспорта», а СК начал проверку. Погибшие и пострадавшие По последним данным, в результате трагедии погибли как минимум семь человек — все пассажиры поезда. Общее число пострадавших достигло 44 человек. Министерство здравоохранения РФ сообщило о госпитализации 17 человек, включая одного ребенка. Двое из госпитализированных, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Реакция властей и помощь Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт ЧП и сообщил, что все экстренные службы задействованы. На месте работают МЧС, медики и представители власти. Создан оперативный штаб. Проводится эвакуация людей из зоны, где существует риск обрушения еще одного пролета моста. Власти готовы при необходимости перевезти тяжело пострадавших санитарной авиацией в московские клиники по решению медиков. Расследование причин Ряд telegram-каналов со ссылкой на источники выдвигают версию о целенаправленном подрыве моста как причине катастрофы. По их неподтвержденной информации, на опорах моста и железнодорожных шпалах могли быть заложены взрывные устройства, сдетонировавшие в момент прохождения поезда. Официальные следственные органы (Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, транспортная прокуратура) начали проверку всех обстоятельств случившегося, включая возможные версии. Расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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