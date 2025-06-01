Медики и психологи встретят на вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда

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Медики и психологи помогут пострадавшим
Медики и психологи помогут пострадавшим Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Медики и психологи экстренно прибыли на Киевский вокзал Москвы для оказания помощи пассажирам поезда, попавшего в ЧП в Брянской области. Об этом 1 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Специалисты готовы встретить людей из неповрежденных вагонов, которые должны быть доставлены на вокзал после инцидента.

«Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать неповрежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», — говорится в сообщении департамента здравоохранения, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По информации МЖД, инцидент произошел в Выгоничском районе Брянской области, где из-за обрушения пролета автомобильного моста сошел с рельсов локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов — Москва. Причиной аварии названо незаконное вмешательство в деятельность транспорта.

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Медики и психологи экстренно прибыли на Киевский вокзал Москвы для оказания помощи пассажирам поезда, попавшего в ЧП в Брянской области. Об этом 1 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Специалисты готовы встретить людей из неповрежденных вагонов, которые должны быть доставлены на вокзал после инцидента. «Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать неповрежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», — говорится в сообщении департамента здравоохранения, опубликованном в telegram-канале ведомства. По информации МЖД, инцидент произошел в Выгоничском районе Брянской области, где из-за обрушения пролета автомобильного моста сошел с рельсов локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов — Москва. Причиной аварии названо незаконное вмешательство в деятельность транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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