Богомаз рассказал о раненом четырехмесячном ребенке после ЧП с поездом

Богомаз: при крушении моста в Брянской области пострадал четырехмесячный ребенок
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Богомаз рассказал о пострадавших в Брянской области
Богомаз рассказал о пострадавших в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В результате обрушения моста на поезд в Брянской области серьезно пострадал четырехмесячный ребенок. Младенец находится в критическом состоянии и был экстренно доставлен в Москву вертолетом санитарной авиации. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации», — написал Александр Богомаз у себя в telegram-канале. Вместе с ним в федеральные клиники направлены еще двое детей и двое взрослых для дальнейшего лечения, добил губернатор.

Ранее 31 мая произошел ЧП: поезд Климово — Москва столкнулся с обрушившимся автодорожным мостом на перегоне Выгоничи — Пильшино. В Московской железной дороге заявили, что инцидент вызван посторонним вмешательством в работу транспорта.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Богомаз выразил благодарность спасателям и медикам за оперативную работу в условиях чрезвычайной ситуации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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В результате обрушения моста на поезд в Брянской области серьезно пострадал четырехмесячный ребенок. Младенец находится в критическом состоянии и был экстренно доставлен в Москву вертолетом санитарной авиации. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации», — написал Александр Богомаз у себя в telegram-канале. Вместе с ним в федеральные клиники направлены еще двое детей и двое взрослых для дальнейшего лечения, добил губернатор. Ранее 31 мая произошел ЧП: поезд Климово — Москва столкнулся с обрушившимся автодорожным мостом на перегоне Выгоничи — Пильшино. В Московской железной дороге заявили, что инцидент вызван посторонним вмешательством в работу транспорта. На место происшествия оперативно прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Богомаз выразил благодарность спасателям и медикам за оперативную работу в условиях чрезвычайной ситуации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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