Богомаз рассказал о раненом четырехмесячном ребенке после ЧП с поездом

В результате обрушения моста на поезд в Брянской области серьезно пострадал четырехмесячный ребенок. Младенец находится в критическом состоянии и был экстренно доставлен в Москву вертолетом санитарной авиации. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации», — написал Александр Богомаз у себя в telegram-канале. Вместе с ним в федеральные клиники направлены еще двое детей и двое взрослых для дальнейшего лечения, добил губернатор.
Ранее 31 мая произошел ЧП: поезд Климово — Москва столкнулся с обрушившимся автодорожным мостом на перегоне Выгоничи — Пильшино. В Московской железной дороге заявили, что инцидент вызван посторонним вмешательством в работу транспорта.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Богомаз выразил благодарность спасателям и медикам за оперативную работу в условиях чрезвычайной ситуации. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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