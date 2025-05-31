IX Парижский полумарафон собрал рекордное количество участников

В первые дни лета село Париж Нагайбакского района превратилось в центр спортивной жизни региона. Здесь состоялся IX Парижский полумарафон, который побил рекорды по количеству участников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«На старт вышло более 3000 человек. Для сравнения, в 2016 году, когда проводился первый забег, участников было всего 200 человек. Сегодня Парижский полумарафон — это действительно бренд области. Огромное количество людей из разных уголков нашей страны и из дружественных стран приезжают к нам. Мы проводим большое культурное, просветительское мероприятие», — отметил глава региона Алексей Текслер.
Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем приветственном адресе сообщил, что мероприятие стало ярким примером популяризации здорового образа жизни. Он подчеркнул, что разнообразная программа полумарафона делает его настоящим праздником спорта для людей всех возрастов.
Губернатор Текслер сам вышел на старт забега — «Парижская миля». Также в ней приняли участие выдающие южноуральские спортсмены: олимпийский чемпион по хоккею Егор Яковлев, призёр Олимпийских игр Татьяна Минина и чемпион Европы по боксу Эдмонд Худоян, а также победитель ультрамарафона «Шесть дней Франции» Иван Заборский. Глава региона также наградил победителей забега на 21,1 км:
Мужчины:
- золото - Петр Швецов (Новосибирск);
- серебро — Эдуард Батыршин (Уфа);
- бронза - Никита Павлов (Магнитогорск).
Женщины:
- золото - Альбина Гадельшина (Уфа);
- серебро - Смирнова (Бердск);
- бронза - Анастасия Деркач (Челябинск).
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