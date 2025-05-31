31 мая 2025

Губернатор Текслер пробежал «Парижскую милю» вместе с челябинскими чиновниками. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона получил медаль участника Парижского полумарафона-2025
Глава региона получил медаль участника Парижского полумарафона-2025 Фото:

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в забеге Парижская миля, который проходит в одноименном селе Нагайбакского района. Вместе с главой региона дистанцию преодолели его подчиненные. 

«Алексей Текслер пробежал дистанцию  вместе с другими участниками. Вместе с губернатором в забеге участвовали мэр Магнитогорска Сергей Бердников, его заместители, министры и другие представители власти», — передает местная газета «Всходы». 

Отмечается, что все участники успешно финишировали. Каждый марафонец получил заслуженную медаль участника Парижского полумарафона-2025. Забег ознаменовал завершение Парижского полумарафона. За два дня забегов в нем приняло участие несколько тысяч спортсменов, которые преодолели 10 трасс разной сложности.

В селе Париж Нагайбакского района ранее стартовала Парижская неделя моды — важное событие для региона. Гвоздем программы стала презентация новой коллекции от известного дизайнера Алены Ахмадуллиной. Всего зрителям показали 11 коллекций от брендов Челябинской области и Екатеринбурга, включая 2SIDES, ЭТНОfresh и работы Софии Енидунаевой и Галины Синицыной. Показы проходили у местной достопримечательности — у копии Эйфелевой башни. 

Губернатор выступил под №74
Губернатор выступил под №74
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Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в забеге Парижская миля, который проходит в одноименном селе Нагайбакского района. Вместе с главой региона дистанцию преодолели его подчиненные.  «Алексей Текслер пробежал дистанцию  вместе с другими участниками. Вместе с губернатором в забеге участвовали мэр Магнитогорска Сергей Бердников, его заместители, министры и другие представители власти», — передает местная газета «Всходы».  Отмечается, что все участники успешно финишировали. Каждый марафонец получил заслуженную медаль участника Парижского полумарафона-2025. Забег ознаменовал завершение Парижского полумарафона. За два дня забегов в нем приняло участие несколько тысяч спортсменов, которые преодолели 10 трасс разной сложности. В селе Париж Нагайбакского района ранее стартовала Парижская неделя моды — важное событие для региона. Гвоздем программы стала презентация новой коллекции от известного дизайнера Алены Ахмадуллиной. Всего зрителям показали 11 коллекций от брендов Челябинской области и Екатеринбурга, включая 2SIDES, ЭТНОfresh и работы Софии Енидунаевой и Галины Синицыной. Показы проходили у местной достопримечательности — у копии Эйфелевой башни. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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