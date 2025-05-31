Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в забеге Парижская миля, который проходит в одноименном селе Нагайбакского района. Вместе с главой региона дистанцию преодолели его подчиненные.
«Алексей Текслер пробежал дистанцию вместе с другими участниками. Вместе с губернатором в забеге участвовали мэр Магнитогорска Сергей Бердников, его заместители, министры и другие представители власти», — передает местная газета «Всходы».
Отмечается, что все участники успешно финишировали. Каждый марафонец получил заслуженную медаль участника Парижского полумарафона-2025. Забег ознаменовал завершение Парижского полумарафона. За два дня забегов в нем приняло участие несколько тысяч спортсменов, которые преодолели 10 трасс разной сложности.
В селе Париж Нагайбакского района ранее стартовала Парижская неделя моды — важное событие для региона. Гвоздем программы стала презентация новой коллекции от известного дизайнера Алены Ахмадуллиной. Всего зрителям показали 11 коллекций от брендов Челябинской области и Екатеринбурга, включая 2SIDES, ЭТНОfresh и работы Софии Енидунаевой и Галины Синицыной. Показы проходили у местной достопримечательности — у копии Эйфелевой башни.
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