Украинские силы осуществили атаку с использованием FPV-дронов на авиабазу в районе Оленьей Мурманской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Руссой весны».
«Авиабазу ВКС России „Оленья“ атакуют FPV-дроны», — написал telegram-канал. Они добавили, что в результате инцидента зафиксированы взрывы и возгорание на территории военного объекта. Одновременно поступают сообщения о подобном нападении на аэродром дальней авиации в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о точном ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области, сопровождавшемся мощной детонацией. По его словам, атака была проведена с высокой точностью, что вызвало сильный взрыв и громкий звук в районе военного объекта, передает «Ридус».
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