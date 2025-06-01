«РВ»: ВСУ атаковали авиабазу России в Мурманской области

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Дроны ВСУ атаковали авиабазу ВКС России
Дроны ВСУ атаковали авиабазу ВКС России Фото:

Украинские силы осуществили атаку с использованием FPV-дронов на авиабазу в районе Оленьей Мурманской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Руссой весны».

«Авиабазу ВКС России „Оленья“ атакуют FPV-дроны», — написал telegram-канал. Они добавили, что в результате инцидента зафиксированы взрывы и возгорание на территории военного объекта. Одновременно поступают сообщения о подобном нападении на аэродром дальней авиации в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о точном ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области, сопровождавшемся мощной детонацией. По его словам, атака была проведена с высокой точностью, что вызвало сильный взрыв и громкий звук в районе военного объекта, передает «Ридус».

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Украинские силы осуществили атаку с использованием FPV-дронов на авиабазу в районе Оленьей Мурманской области. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры Руссой весны». «Авиабазу ВКС России „Оленья“ атакуют FPV-дроны», — написал telegram-канал. Они добавили, что в результате инцидента зафиксированы взрывы и возгорание на территории военного объекта. Одновременно поступают сообщения о подобном нападении на аэродром дальней авиации в Усолье-Сибирском Иркутской области. Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о точном ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области, сопровождавшемся мощной детонацией. По его словам, атака была проведена с высокой точностью, что вызвало сильный взрыв и громкий звук в районе военного объекта, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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