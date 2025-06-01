01 июня 2025
31 мая 2025

СК завел уголовное дело на жительницу Свердловской области после сюжета на федеральном ТВ

Бастрыкин проверит дело о нарушении прав детей в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетной матери грозит лишение родительских прав
Многодетной матери грозит лишение родительских прав Фото:

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей завели на жительницу Нижнего Тагила Свердловской области. Произошло это после выхода сюжета на федеральном телеканале.  Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В эфире программы на федеральном канале вышел сюжет, в котором подросток из Нижнего Тагила сообщает о бездействии органов опеки и подразделения по делам несовершеннолетних. По его словам, мать не занимается воспитанием и содержанием двух его малолетних братьев, злоупотребляет алкоголем и избивает сыновей. Подросток три года безрезультатно добивается помощи от надзорных органов», — говорится в telegram-канале ведомства.

Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и принятых мерах.

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Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей завели на жительницу Нижнего Тагила Свердловской области. Произошло это после выхода сюжета на федеральном телеканале.  Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В эфире программы на федеральном канале вышел сюжет, в котором подросток из Нижнего Тагила сообщает о бездействии органов опеки и подразделения по делам несовершеннолетних. По его словам, мать не занимается воспитанием и содержанием двух его малолетних братьев, злоупотребляет алкоголем и избивает сыновей. Подросток три года безрезультатно добивается помощи от надзорных органов», — говорится в telegram-канале ведомства. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и принятых мерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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