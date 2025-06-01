СК завел уголовное дело на жительницу Свердловской области после сюжета на федеральном ТВ

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей завели на жительницу Нижнего Тагила Свердловской области. Произошло это после выхода сюжета на федеральном телеканале. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В эфире программы на федеральном канале вышел сюжет, в котором подросток из Нижнего Тагила сообщает о бездействии органов опеки и подразделения по делам несовершеннолетних. По его словам, мать не занимается воспитанием и содержанием двух его малолетних братьев, злоупотребляет алкоголем и избивает сыновей. Подросток три года безрезультатно добивается помощи от надзорных органов», — говорится в telegram-канале ведомства.
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и принятых мерах.
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