«Каруза» и «Три кота» стали триумфаторами фестиваля «Медвежонок 3» в Перми

На Международном фестивале детского и семейного кино «Медвежонок 3» объявили победителей. Жюри оценило 35 работ в разных категориях, от мультфильмов до сериалов. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
«В Перми завершился третий Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации „Медвежонок“. В этом году мероприятие представило 35 фильмов, мультфильмов и сериалов, которые оценивали два жюри — детское и профессиональное», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.
Детское жюри, состоящее из 11 юных зрителей, присудило награды в нескольких категориях. Лучшим фильмом стал «Каруза», а лучшим мультфильмом — «Три кота. Зимние каникулы». В номинации «Сериалы» победил «Последний Богатырь. Наследие», где Елена Яковлева получила приз за лучшую роль (Баба-Яга).
Профессиональное жюри, в которое вошли 11 деятелей киноиндустрии, отметило работы в режиссуре и сценариях. Лучшим режиссером в категории «Большое кино» стала Анна Сичинская («Поле чудес»), а в анимации — Елена Турова («Песня Сирин»).
Специальные призы получили зарубежный проект «Кунг-фу кот» и фильм «Слезы дракона» за искренность и визуальное воплощение. Приз зрительских симпатий достался картине «Каруза».
Все победители получили статуэтки медвежат, напечатанные на 3D-принтере. В этом году фигурки держат «кинотарелки», что стало новой традицией фестиваля.
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