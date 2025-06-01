«Аварийщикам» из челябинского города два года не выдают ключи от нового жилья

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении прав переселенцев из аварийного жилья в городе Усть-Катав Челябинской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
«В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина „ВКонтакте“ обратился житель Челябинской области по вопросу нарушения прав переселенцев из аварийного жилья в городе Усть-Катаве. Глава следкома поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки», — рассказали в следкоме.
В заявлении местного жителя отмечалось, что в 2021 году администрация Усть-Катава выдала частной компании разрешение на строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Однако, несмотря на установленный срок сдачи объекта в январе 2023 года, здание до сих пор не введено в эксплуатацию.
Центральный аппарат ведомства будет контролировать дело. Ожидается, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
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