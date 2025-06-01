01 июня 2025
31 мая 2025

Девочка в школе райцентра ЯНАО скончалась от сердечного приступа

© Служба новостей «URA.RU»
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В Яр-Сале умерла девочка от сердечного приступа
В Яр-Сале умерла девочка от сердечного приступа Фото:

В Яр-Сале (ЯНАО) школьнице стало плохо во время урока, была вызвана скорая помощь. Через несколько часов, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Происшествие случилось 24 мая. Девочке стало плохо во время урока. Сейчас СУ СКР по ЯНАО проводит проверку, ход которой находится на контроле прокуратуры», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

В прокуратуре ЯНАО подтвердили данное происшествие. В ведомстве пояснили, что смерть девочки произошла по некриминальным причинам в «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова».

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В Яр-Сале (ЯНАО) школьнице стало плохо во время урока, была вызвана скорая помощь. Через несколько часов, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Происшествие случилось 24 мая. Девочке стало плохо во время урока. Сейчас СУ СКР по ЯНАО проводит проверку, ход которой находится на контроле прокуратуры», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. В прокуратуре ЯНАО подтвердили данное происшествие. В ведомстве пояснили, что смерть девочки произошла по некриминальным причинам в «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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