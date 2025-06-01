01 июня 2025

В Тюменской области из-за паводка перекрыли часть дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения действуют в Вагайском, Тобольском и Уватском районах
Ограничения действуют в Вагайском, Тобольском и Уватском районах Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области из-за паводка перекрыто движение на нескольких дорогах. Ограничения действуют в Вагайском, Тобольском и Уватском районах, где вода вышла на проезжую часть. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В Вагайском районе временно перекрыто движение на автодороге Вагай — Дубровное — Абаул. Вода вышла на дорогу в субботу, сегодня полностью прекращено движение», — уточнили в инфоцентре.

В Тобольском районе введены ограничения на дорогах Байкалово — Хмелево и на подъезде к селу Бронниково. В Уватском районе паводок затронул два участка трассы Уват — Демьянское.

Всего, по данным главного управления строительства, в регионе подтоплено 27 участков дорог. Однако ситуация постепенно стабилизируется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области из-за паводка перекрыто движение на нескольких дорогах. Ограничения действуют в Вагайском, Тобольском и Уватском районах, где вода вышла на проезжую часть. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «В Вагайском районе временно перекрыто движение на автодороге Вагай — Дубровное — Абаул. Вода вышла на дорогу в субботу, сегодня полностью прекращено движение», — уточнили в инфоцентре. В Тобольском районе введены ограничения на дорогах Байкалово — Хмелево и на подъезде к селу Бронниково. В Уватском районе паводок затронул два участка трассы Уват — Демьянское. Всего, по данным главного управления строительства, в регионе подтоплено 27 участков дорог. Однако ситуация постепенно стабилизируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...