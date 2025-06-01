В Тюменской области из-за паводка перекрыли часть дорог

В Тюменской области из-за паводка перекрыто движение на нескольких дорогах. Ограничения действуют в Вагайском, Тобольском и Уватском районах, где вода вышла на проезжую часть. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«В Вагайском районе временно перекрыто движение на автодороге Вагай — Дубровное — Абаул. Вода вышла на дорогу в субботу, сегодня полностью прекращено движение», — уточнили в инфоцентре.
В Тобольском районе введены ограничения на дорогах Байкалово — Хмелево и на подъезде к селу Бронниково. В Уватском районе паводок затронул два участка трассы Уват — Демьянское.
Всего, по данным главного управления строительства, в регионе подтоплено 27 участков дорог. Однако ситуация постепенно стабилизируется.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!