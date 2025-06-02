Интернет в российских самолетах может появиться в скором времени

Пассажиры российских авиакомпаний смогут воспользоваться интернетом в полете уже в 2027–2028 годах. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
«По текущим графикам, <…> когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», — сказал Агафонов, передает ТАСС. Речь идет о внедрении сервиса после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании. По словам Агафонова, формирование группировки планируется завершить в 2027 году.
Спрос на интернет в полете остается стабильно высоким. Согласно опросам, около 67% пассажиров, как в России, так и по всему миру, считают наличие интернета на борту критически важным. На первом этапе интернет будет доступен на бортах воздушных судов российского производства. Это связано с особенностями установки и сертификации оборудования. В дальнейшем не исключается расширение сервиса и на другие типы самолетов, эксплуатируемых в России.
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