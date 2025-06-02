Зеленский раскрыл, о чем договорились делегации РФ и Украины в Стамбуле

Зеленский: РФ и Украина готовят новый обмен пленными после вторых переговоров
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Зеленский прокомментировал прошедшие российско-украинские переговоры (архивное фото)
Зеленский прокомментировал прошедшие российско-украинские переговоры (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Делегации РФ и Украины на прошедших 2 июня переговорах обменялись документами об урегулировании конфликта и готовят новый обмен пленными. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшую встречу представителей стран.

«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика Страны». 

По итогам первого раунда переговоров Россия и Украина уже договаривались о рекордном обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Тогда его провели в течение трех дней. URA.RU подробно рассказывает о ходе переговоров, в том числе об их итогах, в онлайн-трансляции.

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Делегации РФ и Украины на прошедших 2 июня переговорах обменялись документами об урегулировании конфликта и готовят новый обмен пленными. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшую встречу представителей стран. «Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика Страны».  По итогам первого раунда переговоров Россия и Украина уже договаривались о рекордном обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Тогда его провели в течение трех дней. URA.RU подробно рассказывает о ходе переговоров, в том числе об их итогах, в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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