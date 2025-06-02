Зеленский раскрыл, о чем договорились делегации РФ и Украины в Стамбуле

Делегации РФ и Украины на прошедших 2 июня переговорах обменялись документами об урегулировании конфликта и готовят новый обмен пленными. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшую встречу представителей стран.
«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика Страны».
По итогам первого раунда переговоров Россия и Украина уже договаривались о рекордном обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Тогда его провели в течение трех дней. URA.RU подробно рассказывает о ходе переговоров, в том числе об их итогах, в онлайн-трансляции.
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