Второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 июня и пройдет во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил работой делегации РФ на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Украинскую сторону на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров.
Первый за последние три года раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Обсуждение проходило в закрытом режиме и длилось почти два часа. По завершении встречи руководители делегаций выступили с заявлениями для представителей СМИ. Обе стороны выразили удовлетворение итогами первого дня переговоров и подтвердили намерение продолжить диалог после обмена позициями по вопросу прекращения огня. Подробная информация о переговорах 2 июня — в онлайн-трансляции URA.RU.
09:25 Россия надеется на серьезное отношение Украины к предложениям Москвы на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.
09:22 Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, остается спокойной, сообщает корреспондент РИА Новости. Журналистов пока не пускают, дежурит охрана.
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