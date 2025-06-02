Мединский рассказал о договоренности по самому масштабному обмену пленными за все время СВО

Мединский: Россия и Украина обменяют тяжелораненых по формуле все на все
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Мединский рассказал о масштабном обмене пленными, о котором договорились Россия и Украина
Мединский рассказал о масштабном обмене пленными, о котором договорились Россия и Украина Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия и Украина достигли соглашения о проведении самого масштабного обмена пленными за весь период конфликта. Об сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров между делегациями РФ и Украины.

«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными», — заявил Мединский во время пресс-подхода по итогам встречи делегаций России и Украины. Далее он уточнил, что стороны обменяются больными и тяжелоранеными солдатами в формате «все на все». В таком же ключе пройдет обмен и бойцами в возрасте до 25 лет. 

Ранее, 16 мая 2025 года, в Стамбуле Россия и Украина уже заключили соглашение об обмене пленными в формате «1000 на 1000», по которому в Россию вернулись 880 военных и 120 гражданских лиц. Новый обмен был анонсирован на новом этапе переговоров в Стамбуле 2 июня. Мероприятия закончилось спустя чуть более двух часов. Встреча прошла в закрытом режиме. Главным результатом раунда стало согласование предстоящего обмен. 

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Россия и Украина достигли соглашения о проведении самого масштабного обмена пленными за весь период конфликта. Об сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров между делегациями РФ и Украины. «Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными», — заявил Мединский во время пресс-подхода по итогам встречи делегаций России и Украины. Далее он уточнил, что стороны обменяются больными и тяжелоранеными солдатами в формате «все на все». В таком же ключе пройдет обмен и бойцами в возрасте до 25 лет.  Ранее, 16 мая 2025 года, в Стамбуле Россия и Украина уже заключили соглашение об обмене пленными в формате «1000 на 1000», по которому в Россию вернулись 880 военных и 120 гражданских лиц. Новый обмен был анонсирован на новом этапе переговоров в Стамбуле 2 июня. Мероприятия закончилось спустя чуть более двух часов. Встреча прошла в закрытом режиме. Главным результатом раунда стало согласование предстоящего обмен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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