Мединский рассказал о договоренности по самому масштабному обмену пленными за все время СВО

Россия и Украина достигли соглашения о проведении самого масштабного обмена пленными за весь период конфликта. Об сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров между делегациями РФ и Украины.
«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными», — заявил Мединский во время пресс-подхода по итогам встречи делегаций России и Украины. Далее он уточнил, что стороны обменяются больными и тяжелоранеными солдатами в формате «все на все». В таком же ключе пройдет обмен и бойцами в возрасте до 25 лет.
Ранее, 16 мая 2025 года, в Стамбуле Россия и Украина уже заключили соглашение об обмене пленными в формате «1000 на 1000», по которому в Россию вернулись 880 военных и 120 гражданских лиц. Новый обмен был анонсирован на новом этапе переговоров в Стамбуле 2 июня. Мероприятия закончилось спустя чуть более двух часов. Встреча прошла в закрытом режиме. Главным результатом раунда стало согласование предстоящего обмен.
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