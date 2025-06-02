Губернатор Текслер открыл сезон студенческих трудотрядов в Челябинской области. Фото

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Старт трудовому семестру дал губернатор Алексей Текслер
Старт трудовому семестру дал губернатор Алексей Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл трудовой сезон студенческих отрядов региона. Церемония прошла на площади Науки областного центра. На нее приехали студенты из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Снежинска, Озерска и Троицка.

«Дорогие бойцы студотрядов, желаю успехов в летнем трудовом семестре. Опыт, который вы получите, общение и дружба, которая обязательно завяжется, — это будет на всю жизнь. Без вашей помощи многие стройки, вообще многие направления были бы невозможны», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

В частности, Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» в Озерске соберет отряды из 12 регионов РФ. В рядах всероссийского медицинского отряда «Клиника» в семи лечебных учреждений Челябинска будут работать более 200 студентов из 11 субъектов РФ, а также Беларуси и Кыргызстана. Детский оздоровительно-образовательный центр «Горное Ущелье» и «Уральские зори» примут на работу 200 студентов из шести российских регионов.

Что касается собственно Челябинской области, трудовой семестр наступил для 3,5 тысячи студентов высших и средних учебных заведений. Они будут работать в больницах, на стройках, предприятиях ОПК, отелях и в петербургском аэропорту Пулково. Также молодые челябинцы поедут на стройки АЭС в Египет и в Турцию.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл трудовой сезон студенческих отрядов региона. Церемония прошла на площади Науки областного центра. На нее приехали студенты из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Снежинска, Озерска и Троицка. «Дорогие бойцы студотрядов, желаю успехов в летнем трудовом семестре. Опыт, который вы получите, общение и дружба, которая обязательно завяжется, — это будет на всю жизнь. Без вашей помощи многие стройки, вообще многие направления были бы невозможны», — цитирует главу региона пресс-служба правительства. В частности, Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» в Озерске соберет отряды из 12 регионов РФ. В рядах всероссийского медицинского отряда «Клиника» в семи лечебных учреждений Челябинска будут работать более 200 студентов из 11 субъектов РФ, а также Беларуси и Кыргызстана. Детский оздоровительно-образовательный центр «Горное Ущелье» и «Уральские зори» примут на работу 200 студентов из шести российских регионов. Что касается собственно Челябинской области, трудовой семестр наступил для 3,5 тысячи студентов высших и средних учебных заведений. Они будут работать в больницах, на стройках, предприятиях ОПК, отелях и в петербургском аэропорту Пулково. Также молодые челябинцы поедут на стройки АЭС в Египет и в Турцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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