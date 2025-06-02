Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл трудовой сезон студенческих отрядов региона. Церемония прошла на площади Науки областного центра. На нее приехали студенты из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Снежинска, Озерска и Троицка.
«Дорогие бойцы студотрядов, желаю успехов в летнем трудовом семестре. Опыт, который вы получите, общение и дружба, которая обязательно завяжется, — это будет на всю жизнь. Без вашей помощи многие стройки, вообще многие направления были бы невозможны», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.
В частности, Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» в Озерске соберет отряды из 12 регионов РФ. В рядах всероссийского медицинского отряда «Клиника» в семи лечебных учреждений Челябинска будут работать более 200 студентов из 11 субъектов РФ, а также Беларуси и Кыргызстана. Детский оздоровительно-образовательный центр «Горное Ущелье» и «Уральские зори» примут на работу 200 студентов из шести российских регионов.
Что касается собственно Челябинской области, трудовой семестр наступил для 3,5 тысячи студентов высших и средних учебных заведений. Они будут работать в больницах, на стройках, предприятиях ОПК, отелях и в петербургском аэропорту Пулково. Также молодые челябинцы поедут на стройки АЭС в Египет и в Турцию.
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